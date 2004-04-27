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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۹:۵۳

امير قلعه نوعي در گفت و گوي اختصاصي با "مهر" :

شكست ما در روز پاك فوتبال نبود

پس از پيروزي مقابل سپاهان جو متشنجي را براي تضعيف تيم ما به راه انداختند كه برخي خبرگزاري ها نقش فعالي در اين جريان سازي داشتند . با اين شرايط چطور مي توان پذيرفت كه شكست ما در روز پاك فوتبال اتفاق افتاده باشد .

اميرقلعه نوعي سرمربي تيم فوتبال استقلال كه درحاشيه تمرين عصرامروز اين تيم با خبرنگار "مهر" گفت و گو مي كرد ، افزود : چطور بايد قبول كنيم كه اين بازي در روز پاك فوتبال بوده  در حاليكه در چند روز گذشته تمام اعصاب و روان بازيكنان ما تحت انواع فشارهاي روحي و رواني از ناحيه ابزارهاي رسانه اي آقايان قرار داشت . ما اين بازي را باختيم ولي من تمام آنهايي كه باعث تضعيف استقلال شدند  تا آقايان به مقصد شان برسند را به خدا واگذار مي كنم . 
وي افزود : البته قبول دارم كه استقلال دراين ديدار درحد و اندازه هاي خودش ظاهر نشد. اگر مهاجمين ما از فرصت ها بهتر استفاده مي كردند هيچ وقت چنين وضعي پيش نمي آمد . ولي نمي توانم در مقابل جرياني هم كه تنها ماموريت به ضعف كشيدن استقلال را داشت سكوت كنم و اجازه بدهم آنچه كه با خون دل خوردن و زحمات چندين ماهه اعضاي تيم بدست آمده را عده اي به چنين اعمال ناجوانمردانه پايمال كنند .
قلعه نوعي در ادامه درباره تغيير سفربرگشت تيم سپاهان به تهران و تاثير خستگي اين سفر درنتيجه ديدار مقابل پاس تصريح كرد : من توجيهي براي اين مسئله پيدا نمي كنم . سپاهان به خاطر خستگي سفر حتي نتوانست نيمي از توان واقعي اش را مقابل پاس به نمايش بگذارد . به هرحال اميدوارم حداقل اين جابجايي زمان برگشت ، تعمدي نبوده باشد .
سرمربي استقلال در پاسخ به اين سئوال كه چرا در نيمه مربيان تغيير خاصي در شيوه بازي تيم نداشتيد اظهار داشت : ما در نيمه مربيان يك گل به استقلال اهواز زديم و اين نشان مي دهد كه ما تدابير لازم  براي تغيير نتيجه را به بازيكنان گوشزد كرديم ولي نتوانستيم از موقعيت هايي كه بدست آورديم به خوبي استفاده كنيم .

وي درباره تعويض هايي كه دراين ديدارانجام داد ياد آور شد :  فراز فاطمي از دقيقه 25 خواست كه به خاطرافت شرايط بدني اش تعويض شود . منصوريان را هم به خاطر اينكه به شدت از سوي تماشاگران اهوازي مورد بي احترامي قرار گرفته بود ، تعويض كردم در حاليكه اعتقاد دارم  او در نيمه اول بهترين بازيكن من درزمين بود . براي جايگزيني اين نفرات هم بازيكن بهتري روي نيمكت نداشتم و مجبور شدم تا از فابريتسيو و ساجدي  استفاده كنم .
سرمربي استقلال درباره اينكه تا چه اندازه نتيجه ديدار سپاهان و پاس را تعقيب مي كرديد گفت : ما كاري به اين بازي نداشتيم و تلاش مان اين بود تا در اين بازي خودمان  نتيجه لازم را كسب كنيم . تاكنون هم تنها با اتكا به قابليت هاي خودمان بالا آمديم و دليلي ندارد تا از ديگران براي صعود خودمان وام بگيريم . به هرحال اين شكست براي ما درس بزرگي داشت كه مطمئنا در آينده برايمان راهگشا خواهد بود .
وي درباره بازي هاي هفته آخر ليگ برتر تاكيد كرد : ما كار خودمان را مي كنيم و براي شكست پگاه به ميدان خواهيم رفت و منتظرحوادث فوتبال هم هستيم .
قلعه نوعي درباره موضوع درگيري اش با ستارهمداني پيش ازديداربا استقلال اهواز گفت : اين مسئله در آن حد كه بعضي ها عنوان كردند نبود . اگر موضوع ستار جدي بود او امروز سر تمرين حاضر نمي شد . اين هم از شيطنت بعضي از آدم هاي معلوم الحال است كه مي خواهند از هر مسئله براي ضربه زدن به استقلال استفاده كنند .

کد مطلب 73920

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