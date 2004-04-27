شكست ما در روز پاك فوتبال نبود

اميرقلعه نوعي سرمربي تيم فوتبال استقلال كه درحاشيه تمرين عصرامروز اين تيم با خبرنگار "مهر" گفت و گو مي كرد ، افزود : چطور بايد قبول كنيم كه اين بازي در روز پاك فوتبال بوده در حاليكه در چند روز گذشته تمام اعصاب و روان بازيكنان ما تحت انواع فشارهاي روحي و رواني از ناحيه ابزارهاي رسانه اي آقايان قرار داشت . ما اين بازي را باختيم ولي من تمام آنهايي كه باعث تضعيف استقلال شدند تا آقايان به مقصد شان برسند را به خدا واگذار مي كنم .

وي افزود : البته قبول دارم كه استقلال دراين ديدار درحد و اندازه هاي خودش ظاهر نشد. اگر مهاجمين ما از فرصت ها بهتر استفاده مي كردند هيچ وقت چنين وضعي پيش نمي آمد . ولي نمي توانم در مقابل جرياني هم كه تنها ماموريت به ضعف كشيدن استقلال را داشت سكوت كنم و اجازه بدهم آنچه كه با خون دل خوردن و زحمات چندين ماهه اعضاي تيم بدست آمده را عده اي به چنين اعمال ناجوانمردانه پايمال كنند .

قلعه نوعي در ادامه درباره تغيير سفربرگشت تيم سپاهان به تهران و تاثير خستگي اين سفر درنتيجه ديدار مقابل پاس تصريح كرد : من توجيهي براي اين مسئله پيدا نمي كنم . سپاهان به خاطر خستگي سفر حتي نتوانست نيمي از توان واقعي اش را مقابل پاس به نمايش بگذارد . به هرحال اميدوارم حداقل اين جابجايي زمان برگشت ، تعمدي نبوده باشد .

سرمربي استقلال در پاسخ به اين سئوال كه چرا در نيمه مربيان تغيير خاصي در شيوه بازي تيم نداشتيد اظهار داشت : ما در نيمه مربيان يك گل به استقلال اهواز زديم و اين نشان مي دهد كه ما تدابير لازم براي تغيير نتيجه را به بازيكنان گوشزد كرديم ولي نتوانستيم از موقعيت هايي كه بدست آورديم به خوبي استفاده كنيم .

وي درباره تعويض هايي كه دراين ديدارانجام داد ياد آور شد : فراز فاطمي از دقيقه 25 خواست كه به خاطرافت شرايط بدني اش تعويض شود . منصوريان را هم به خاطر اينكه به شدت از سوي تماشاگران اهوازي مورد بي احترامي قرار گرفته بود ، تعويض كردم در حاليكه اعتقاد دارم او در نيمه اول بهترين بازيكن من درزمين بود . براي جايگزيني اين نفرات هم بازيكن بهتري روي نيمكت نداشتم و مجبور شدم تا از فابريتسيو و ساجدي استفاده كنم .

سرمربي استقلال درباره اينكه تا چه اندازه نتيجه ديدار سپاهان و پاس را تعقيب مي كرديد گفت : ما كاري به اين بازي نداشتيم و تلاش مان اين بود تا در اين بازي خودمان نتيجه لازم را كسب كنيم . تاكنون هم تنها با اتكا به قابليت هاي خودمان بالا آمديم و دليلي ندارد تا از ديگران براي صعود خودمان وام بگيريم . به هرحال اين شكست براي ما درس بزرگي داشت كه مطمئنا در آينده برايمان راهگشا خواهد بود .

وي درباره بازي هاي هفته آخر ليگ برتر تاكيد كرد : ما كار خودمان را مي كنيم و براي شكست پگاه به ميدان خواهيم رفت و منتظرحوادث فوتبال هم هستيم .

قلعه نوعي درباره موضوع درگيري اش با ستارهمداني پيش ازديداربا استقلال اهواز گفت : اين مسئله در آن حد كه بعضي ها عنوان كردند نبود . اگر موضوع ستار جدي بود او امروز سر تمرين حاضر نمي شد . اين هم از شيطنت بعضي از آدم هاي معلوم الحال است كه مي خواهند از هر مسئله براي ضربه زدن به استقلال استفاده كنند .

