چهار فیلم شایسته نمایندگی سینمای ایران در اسکار هستند

کارگردان "لاک‌‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند" که فیلم او نماینده ایران در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان بود، درباره حضور در این بخش به خبرنگار مهر گفت: هر سال انتخاب نماینده سینمای ایران برای حضور در اسکار یک بازی از قبل تعیین شده است.

قبادی که "نیوه مانگ" را آماده نمایش دارد تاکید کرد: تا وقتی همه شاخه‌های سینمای ما دولتی است دیدگاهها در همه جا به یک شکل خواهد بود و از این رو تمام این انتخاب‌ها و گزینش‌ها از ملاک اصلی و علمی خود فاصله می‌گیرد.

سینایی هم با تاکید بر اینکه اغلب انتخاب‌ها برای حضور فیلم‌های ایرانی در خارج با نگاه سیاسی همراه است، گفت: متاسفانه همه مسائل فرهنگی در ارتباط با خارج آلوده به مسائل سیاسی است. از همین رو اظهار نظر در مورد فیلمی که می‌تواند نماینده سینمای ایران در اسکار باشد، دشوار است.

این کارگردان نیز "مثل یک قصه" را با موضوع تاثیر جنگ بر مردمان جنوب ایران ساخت که بدون اکران عمومی از تلویزیون پخش شد.

عزیزالله حاجی‌مشهدی نیز فیلم‌های "به همین سادگی"، "آواز گنجشک‌ها"، "اتوبوس شب" و "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" را دارای اقبال بیشتر برای حضور در اسکار دانست.

این منتقد سینما درباره حضور جهانی سینمای ایران گفت: مسئله حضور فیلم‌های شاخص ایران در جشنواره‌ها زمانی اهمیت یافت که با نمایش برخی نمونه‌های متفاوت، ساده و در عین حال اثرگذار، سینماگران و منتقدان خارجی تصویری تازه از سینمای ایران یافتند که می‌توانست نوعی انگاره‌ آرمانی برای سینمای سالم، پاک، کم‌هزینه، شریف و انسانی باشد.

وی ادامه داد: برخی دستاوردهای چشمگیر فیلمسازان ایرانی از رهگذر جشنواره‌هایی چون کن، مسکو، لوکارنو، جیفونی و برلین و... در نهادی همچون بنیاد سینمایی فارابی شرایط و امکاناتی را فراهم ساخت که به توجه جدی بر مسائل سینمای ایران در حضور بین‌المللی‌اش تاکید ویژه داشت.

حاجی‌مشهدی گفت: بحث حضور فیلم‌های ایرانی در اسکار با پیگیری‌های جدی خانه سینما (مجمع اصناف سینمایی ایران) از چند سال پیش تاکنون دست کم در سه چهار سال اخیر جدیتر از همیشه مطرح بوده است. نوع بررسی و انتخاب آثار نیز (به دلیل حضورم در یکی از دوره‌های گذشته) همواره با دقت نظر و انجام کارهای کارشناسی دامنه‌دار همراه بوده است.

وی افزود: به همین دلیل ضمن رعایت برخی ضوابط ثابت، در دوره‌های اخیر ارسال "بچه‌های آسمان" مجید مجیدی، "کافه ترانزیت" کامبوزیا پرتوی، "نفس عمیق" پرویز شهبازی، "من ترانه 15 سال دارم" رسول صدرعاملی و "میم مثل مادر" رسول ملاقلی‌پور نشان می‌دهد جمع‌بندی نهایی آرای هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار با وسواس و جدیت توام بوده است.

حاجی‌مشهدی با اشاره به فیلم‌هایی که می‌توانند نماینده امسال ایران در اسکار باشند، گفت: شاید به دلایل مختلف بتوان فیلم‌هایی چون "به همین سادگی" رضا میرکریمی، "آواز گنجشک‌ها" مجیدی، "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد و "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" بهنام بهزادی را در مقایسه با سایر فیلم‌ها دارای اقبال بیشتر برای حضور در اسکار به حساب آورد.

این منتقد در پایان گفت: با توجه به سهل و ممتنع بودن انتخاب‌ها و نوع نگاهها، "به همین سادگی" با وجود سادگی ساختار برای نمایش سینمای بی‌پیرایه و سالم و دور از خشونت ایران می‌تواند نمونه‌ای بهتر باشد. گرچه "اتوبوس شب " نیز با مطرح کردن عواطفی که به کل جامعه انسانی توجه نشان می‌دهد، می‌تواند حرفی دلنشین و باورپذیر به مخاطبان (داوران اسکار) هدیه دهد.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی با ارسال فرم تقاضانامه از 96 کشور برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هشتاد و یکمین دوره مراسم اسکار دعوت کرده است. آخرین مهلت ارسال فرم‌های تقاضا به مقر آکادمی اسکار در آمریکا اول اکتبر (دهم مهر) است.

نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.