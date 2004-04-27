نيرو هاي اسپانيايي تا هفتم خرداد از عراق خارج خواهند شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو كه در انتخابات ماه مارس به پيروزي رسيد در مبارزات انتخاباتي خود قول داد در صورتي كه نيروهاي خارجي در عراق تا سي ژوئن تحت كنترل سازمان ملل قرار نگيرند نيروهاي كشورش را از عراق خارج خواهد كرد .

گفتني است كه اسپانيا تا كنون يك هزارو چهارصدو سي و دو نيروي نظامي در عراق دارد .