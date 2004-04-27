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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۱:۵۲

نخست وزير اسپانيا :

نيرو هاي اسپانيايي تا هفتم خرداد از عراق خارج خواهند شد

نخست وزير اسپانيا امروز در پارلمان اين كشور اعلام كرد كه تمامي نظاميان اسپانيايي تا بيست و هفت مي ( هفت خرداد ) از عراق خارج خواهند شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو كه در انتخابات ماه مارس به پيروزي رسيد در مبارزات انتخاباتي خود قول داد در صورتي كه نيروهاي خارجي در عراق تا سي ژوئن تحت كنترل سازمان ملل قرار نگيرند نيروهاي كشورش را از عراق خارج خواهد كرد .
گفتني است كه اسپانيا تا كنون يك هزارو چهارصدو سي و دو نيروي نظامي در عراق دارد .

کد مطلب 73927

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