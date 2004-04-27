بازيكنان استقلال اهواز حرمت قلعه نوعي را نگه نداشتند

اصغرحاجيلو سرپرست تيم فوتبال استقلال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : به خاطر تمام زحماتي كه قلعه نوعي براي استقلال اهوازمتحمل شده بايد بازيكنان اين تيم حرمت او را حفظ مي كردند و قدر زحماتش را براي اين تيم مي دانستند .

وي افزود : قلعه نوعي تا آنجا براي تيم سابقش احترام قائل بود كه در رختكن به بازيكنان توصيه كرد اگر گل زديد ، شادي نكيند . او با اين كارخود مي خواست احترام تيم سابقش حفظ شود ولي بازيكنان استقلال اهواز حفظ حرمت نكردند و درحاليكه نتيجه اين بازي تاثيري در موقعيت اين تيم نداشت ، بعد از زدن گل دست به حركاتي مي زدند كه من توجيهي براي آن نمي بينم .