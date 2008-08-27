۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

بهره ‌برداری از 278 پروژه آموزشی خراسان جنوبی در دولت نهم

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از بهره برداری از 278 پروژه آموزشی و فرهنگی در این استان در دولت نهم با اعتبار 155 میلیارد و 619 میلیون ریال 278 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا وردی صبح  امروز در مراسم افتتاح پروژه‌ های آموزشی خراسان جنوبی به مناسبت هفته دولت افزود: بعد از روی کار آمدن دولت نهم 79 هزار و 216متر مربع به زیربنای آموزشی و فرهنگی استان اضافه شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان هفته دولت 30 پروژه آموزشی و فرهنگی در استان افتتاح می ‌شود، تصریح کرد: برای این پروژه‌ ها 48 میلیارد و 690 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار داشت: در این دولت بیش از 20 سالن، استخر یا فضای ورزشی با زیر بنای بیش از 14 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال در استان افتتاح شده یا به زودی به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وردی از احداث 100 معلم‌ سرا در مناطق روستایی استان برای سکونت معلمان شاغل در روستاها خبر داد و افزود: تاکنون عملیات اجرایی 10 باب معلم ‌سرا آغاز شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در سه سال گذشته 666 نفر جذب آموزش و پرورش استان شده‌ اند، خاطرنشان کرد: مراکز تربیت معلم استان برای تامین نیروی متخصص در سه سال اخیر بیش از 600 دانشجو جذب کرده‌ اند.

وی از مشغول به تحصیل بودن بیش از یک هزار دانشجو در مراکز تربیت معلم خراسان جنوبی در حال حاضر خبر داد و یادآور شد: در آموزشکده ‌های فنی و حرفه ‌ای استان نیز یک هزار و 470 دانشجو تحصیل می ‌کنند.

کد مطلب 739362

