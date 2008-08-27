به گزارش خبرنگار مهر، داستان این فیلم انیمیشن درباره یک خرس تنبل به نام پو است که درگیر نبردهای رزمی میشود و برای حفاظت از دره صلح در برابر یک پلنگ سفید اهریمنی میایستد.
"پاندای کنگفوکار" که تولید مشترک دریم ورکس انیمیشن و پارامونت است، از ششم ژوئن در سینماهای آمریکا و بازار بینالمللی به نمایش درآمد و فروش جهانی آن به حدود 585 میلیون دلار رسیده است.
این فیلم اولین بار در دنیا ماه مه پیش در بخش خارج مسابقه جشنواره کن نمایش داده شد. جک بلک، آنجلینا جولی، لوسی لیو، جکی چان و داستین هافمن در "پاندای کنگفوکار" حرف زدهاند.
