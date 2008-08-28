خبری از بیمه داروهای جدید بیهوشی نیست

دکتر محمدمهدی قیامت در ارتباط با افزوده شدن 300 قلم داروی جدید به لیست بیمه وزارت رفاه به خبرنگار مهر گفت : در مورد بیمه سه قلم داروی جدید بیهوشی که در اتاقهای عمل استفاده می شود هیچ خبری نیست.

وی با اشاره به انتظار چند ساله برای بیمه شدن داروهای جدید بیهوشی اظهارداشت : هنوز در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی از داروی هالوتان استفاده می شود.

قیامت در خصوص علت استفاده از هالوتان در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی گفت : این مراکز مجبورند طبق لیست بیمه داروهای خود را تهیه کنند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اشاره به عوارضی که هالوتان می تواند به دنبال داشته باشد افزود : تا زمانی که داروهای جدید بیهوشی تحت پوشش بیمه قرار نگیرند مراکز درمانی مجبورند برای کاهش هزینه ها از داروی هالوتان که در لیست بیمه است استفاده کنند.