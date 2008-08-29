به گزارش خبرنگار مهر، داستانهای عاشقانه در ادب فارسی از جمله مهمترین، گسترده ترین و پرمخاطب ترین گونه ادبی محسوب می شود. تعداد زیاد این داستانها به نثر نشان دهنده رونق این سبک و سنت ادبی است. از این گنجینه نفیس و عظیم تا کنون تنها بخش اندکی چاپ شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

"حسن و دل" یا دستور عشاق، قصه شاهزاده حسن و شاهزاده دل اثر منظوم محمد بن یحیی سیبک نیشابوری مشهور به فتاحی از شاعران معروف قرن نهم هجری است. حسن و دل که در سال 840 ه.ق به اتمام رسید داستانی رمزی است که ماجرای عشق "شاهزاده دل"، "فرزند عقل"، را به "شاهزاده حسن"، "فرزند عشق" به تصویر می کشد که سرانجام "دل" پس از طی مصائب گوناگون به وصال حسن می رسد. فتاحی که در علوم ادبی و خط و خوشنویسی سرآمد بود در سال 853 هجری قمری درگذشت.

در مقدمه کتاب "حسن و دل" به نقل از دکتر حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو تصحیح کنندگان اثرآمده است: "سنت داستانپردازی و نوع خاص و مورد نظر داستانهای عاشقانه از دیرباز دلمشغولی بسیاری از هنرمندان و شاعران و نویسندگان ایرانی بوده است که به دلیل رغبت مردم به چنین داستانهایی این نوع از ادبیات رواج گسترده ای یافت چنان که تعداد زیادی از این منظومه های عاشقانه در طی قرون متمادی بر جای مانده است و از این انبوه تعداد کمی ازآثار مشهور و مهم چاپ شده و بخش عظیمی از آنها همچنان در گنجینه ها و نفایس خطی کتابخانه های ایران و جهان حفظ می شود."

فتاحی همچنین از این اثر خلاصه ای به نثر مسجع فراهم کرده بود که از نمونه عالی عصر تیموری به شمار می رود. این خلاصه تا کنون چندین بار به زبانهای مختلف چون ترکی، اردو، انگلیسی و آلمانی ترجمه شده است.

در پایان کتاب همچنین فرهنگ واره ای از فهرست شخصیتهای داستان، واژگان، ترکیبات، کنایات و همچنین نام افراد و مکانها در نظر گرفته شده است.

کتاب "حسن و دل" در 316صفحه در نشر چشمه منتشر شده است و به بازار کتاب عرضه شده است.