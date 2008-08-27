مصادره محل کار و سکونت قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یحیی میرزامحمدی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر و سازمانهای درگیر در امر مبارزه با مواد مخدر افزود: هر محلی اعم از مسکونی، تجاری، عمومی و ...که به امر خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر از هر نوع اقدام نماید براساس قانون مکان مورد نظر پلمپ و با هماهنگی محاکم قضایی به نفع دولت مصادره خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم بررسی راهکارهای جدی مبارزه با سوداگران مرگ افزود: توقیف اموال و ضبط محل سکونت و کسب قاچاقچیان به نفع دولت به طور جدی عملی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز ضمن اعلام برخورد قاطع با افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می کنند تاکید کرد: در اجرای قانون هیچگونه رافتی نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر اعمال نخواهد شد.

وی " شیشه" را خطرناکترین مواد مخدر موجود دانست و گفت: به تمامی خانوداده ها توصیه می شود نسبت به رفت و آمد دوستان فرزندان خود نظارت داشته باشند.

سرهنگ "محمد جعفر صادقی باغمیشه" رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه در برخورد با سوداگران مواد مخدر از حمایتهای دادستانی تبریز برخورداریم گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی دستگاه قضایی در برابر تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر برخورد جدی می کند .

به گفته وی ، در همین راستا با تلاش ماموران این پلیس بسیاری از قاچاقچیان و تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر و مقادیرزیادی انواع مواد مخدرکشف و ضبط شده است.

باغمیشه تصریح کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مناطقی از شهر تبریز که در آن مواد مخدر در سطح وسیع توزیع می گردد شناسایی و با حمایت دادستان محترم عملیات دستیگری قاچاقچیان را آغاز کرده است .