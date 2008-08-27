سفر تاریخی رایس به لیبی و اهداف پشت پرده آن

به گزارش مهر، این اولین سفر دیپلماتهای آمریکایی به لیبی از سال 1953 تا کنون است.

به گفته یک دیپلمات آمریکایی، واشنگتن مشتاق به ارائه این تصویر در جهان است که چگونه کشوری همانند لیبی با متوقف کردن برنامه های سلاح های هسته ای، بیولوژیک و شیمایی خود می تواند از نزدیکی با کشورهای غربی بهره مند شود.

سفر رایس به لیبی درست یک ماه پس از موافقت این کشور برای پرداخت غرامت به قربانیان حمله لیبی به هواپیمایی آمریکایی انجام می شود.

پس از بمب گذاری هواپیمای پان آمریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند توسط لیبی، این کشور چندین بار در سال 1986با حمله هوایی آمریکا مواجه شد و در یکی از این حمله ها دختر خوانده قذافی کشته شد.

این موافقنامه که در تاریخ 14 آگوست به امضا رسید یکی از آخرین قطعه های پازل دیپلماتیکی بود که امکان برقراری روابط کامل دیپلماتیک را میان آمریکا و لیبی امکان پذیر می ساخت.

هنوز برنامه دیدارهای رایس در لیبی مشخص نشده اما بدون شک دیدار با "معمر قذافی" یکی از برنامه های اصلی رایس در لیبی خواهد بود.

آخرین باری که وزیر امور خارجه آمریکا به لیبی سفر کرده مربوط به سال 1953 است که در آن زمان "جان فوستر دالز" وزیر امور خارجه آمریکا بود.

رایس در سفر خود به تفلیس در ماه آگوست ضمن اعلام خبرسفرش به لیبی مدعی شد: با سفر به تریپولی می خواهم به ایران و کره شمالی نشان دهم که اگر آنها همانند لیبی رفتار کرده و برنامه هسته ای خود را رها کنند از مزایای زیادی بهره مند خواهند شد.

روابط آمریکا و لیبی در سال 1981 به دلیل اتهامات وارده بر لیبی مبنی بر حمایت تریپولی از تروریسم به حالت تعلیق درآمد و در سال 2004 پس از آنکه این کشور تلاشهای خود برای بدست آوردن سلاح های کشتار جمعی را متوقف کرد روابط واشنگتن-تریپولی از سر گرفته شد.

در سال 2006 آمریکا از روابط همه جانبه خود با لیبی خبر داد و در این سال نام لیبی از لیست کشورهای حامی تروریسم که توسط آمریکا تنظیم شده حذف شد و این عاملی برای افزایش سطح روابط لیبی و آمریکا شد.