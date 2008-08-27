به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مؤسسه بین المللی قدس در سوریه با حضور شخصیتهای برجسته جهان اسلام و عرب با هدف مبارزه با فعالیتهای رژیم اشغالگر، حفظ هویت قدس و بقای آن در اذهان و ملت و نسلهای آینده به عنوان پایتخت ملت فلسطین دیروز سه شنبه 5 شهریورماه در دمشق افتتاح شد.

مؤسسه مذکور در بیانیه ای اعلام کرد: مسئولیت بزرگی در چارچوب فعالیتهای اسلامی، عربی و جهانی بر عهده این مؤسسه قرار دارد که امت اسلامی تلاشهایی را برای حفظ هویت و تمدن قدس و مقدسات مسلمانان و مسیحیان و نجات و حمایت از آنها در داخل و خارج از قدس انجام می دهد.

مؤسسه بین المللی قدس در سوریه به منظور تأکید بر حمایت و حفاظت کشورهای اسلامی از قدس و مقدسات مسلمانان فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مؤسسه مستقل است که شخصیتهای برجسته و شوراهای عربی، اسلامی و جهانی در آن حضور دارند و مقر آن به صورت موقت شهر بیروت است، اما شهر قدس مقر دائمی این مؤسسه خواهد بودکه پس از آزادسازی قدس به آنجا منتقل می شود.