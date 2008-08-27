  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

واعظ زاده عنوان کرد:

تدوین برنامه بلند مدت بنیاد ملی نخبگان و دولت برای حمایت از نخبگان

تدوین برنامه بلند مدت بنیاد ملی نخبگان و دولت برای حمایت از نخبگان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تدوین برنامه بلند مدت بنیاد ملی نخبگان و دولت برای حمایت از نخبگان مقارن با تهیه برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: علم باید به فناوری تبدیل شود و در نهایت در قالب کالا و خدمات به صورت تجاری و انبوه در اختیار مردم قرار گیرد تا شیرینی پیشرفتهای علمی به مردم منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده امروز در جلسه هیئت دولت که در سالن اجلاس سران با حضور یک هزار نخبه جوان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: نشست هیئت دولت با نخبگان نماد تکریم جمهوری اسلامی ایران از نخبگان جوان و فرهیخته است و در عین حال آغاز جدیدی برای همکاری دولت و نخبگان به شمار می آید. البته در نشست های کمیسیون های دولت که با حضور نخبگان برگزار می شود مباحث پیرامون ارتباط دولت و نخبگان مورد بررسی قرار گرفته و مقدمه ای برای مشارکت نخبگان در تصمیم گیری های اساسی کشور است.

تصمیمات دولت نهم در حوزه نخبگان ابتکاری و نوین است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصمیمات دولت فعلی در حوزه نخبگان را تصمیماتی ابتکاری و نوین دانست و گفت: با تشکیل معاونت خاص برای حوزه علم و فناوری و تشکیل کمیسیون ویژه برای مسائل علمی و تحقیقات و فناوری سعی شده تا مسائل تحقیقاتی نیز محور اصلی برای تصمیم گیری های دولت نهم قرار گیرد. البته راهی که باید طی شود راهی طولانی است و هماهنگی و نظم بخشی به نظام علم و فناوری کشور راه دراز مدتی دارد اما تعلل نباید کرد. به همین جهت کار با سرعت آغاز شده و با حمایت رئیس جمهور و دولت پیش خواهد رفت.

واعظ زاده افزود: فضای صمیمی میان دولت و نخبگان ایجاد شده و امیدواریم در همکاری نخبگان با دستگاههای دولتی و در راس آن با دولت و ریاست جمهوری روز به روز پر فروغ تر شود.

تلاش دولت برای اینکه هیچ مخترع، مبتکر و ایده پردازی بدون امکانات، فضا و منابع نماند

وی در خصوص اولین آیین نامه ای که در هیئت دولت مصوب شد، گفت: ایده اصلی این آیین نامه آن است که در آزمایشگاهها، کتابخانه ها و سامانه های اطلاع رسانی در دانشگاهها، پژوهشگاهها و کارخانجات و دستگاههای دولتی بر روی نو آوران و نخبگان صاحب ایده مطابق ضوابط معینی باز شود تا بتوانند به تکمیل ایده های خود بپردازند. اما اکنون در این حوزه مقداری با سردرگمی مواجه هستیم و گاهی نخبگان و جوانان کشورمان برای امکانات اندک علمی و پژوهشی سردرگرم می مانند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری  با تاکید براینکه هر ایده صرف ذهنی که کار نشده و غیر قابل عمل باشد مشمول آیین نامه مصوب دولت قرارنمی گیرد، خاطرنشان کرد: نخبگان و مخترعانی که ایده هایی دارند و قدمهای موثری در راستای آن برداشته اند با ارزیابی مراکزی که به آنها مراجعه می کنند می توانند ایده هایشان را به نتیجه خاص برسانند و آیین نامه مصوب شامل حال آنها خواهد شد.

واعظ زاده افزود: پیگیری و نظارت و مطالبه نوآوران می تواند آیین نامه مصوب را عملیاتی و محقق کند تا دیگر مخترع، مبتکر و ایده پردازی در کشور نداشته باشیم که بدون امکانات، فضا و منابع بماند.

وی در خصوص مصوبات امروز دولت درباره نخبگان تصریح کرد: نوآوریها یا باید به وسیله افراد کار آفرین و یا توسط شرکتهای دانش بنیان تجاری شوند که البته روال  این است که به وسیله شرکتها صورت می گیرد و شرکتهای دانش بنیان بر روی تجاری سازی نتایج تحقیق کار می کنند و با تولیداتی با حجم کم و ارزش افزوده زیاد و دارای مالکیت معنوی زیاد سرو کار دارند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در خصوص تسهیلات محل استقرار شرکتهای دانش بنیان گفت: این تسهیلات در این راستا است تا این شرکتها بتوانند از مقررات 120 کیلومتری معاف شوند. همچنین بحث معافیتهای گمرکی و تشکیل بورس این شرکتها تسهیل می شود. البته مهمترین بخش مربوط به راه اندازی صندوق نو آوری وشکوفایی است.

واعظ زاده در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: پیش بینی ورود سه میلیارد یورو از منابع ارزی به صندوق نوآوری و شکوفایی شده است که در اساسنامه این صندوق باید با همکاری بانک مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهوری تنظیم و در نهایت به تصویب دولت برسد.

کد مطلب 739464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها