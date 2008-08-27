توزیع نسخه الکترونیکی کتابهای درسی در تهران

لادن مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نسخه الکترونیکی کتابهای درسی به صورت آزمایشی در تمام پایههای تحصیلی به جزء مقطع ابتدایی تهیه شده است.
وی ادامه داد: تمام کتابهای پایه اول متوسطه به این فناوری مجهز شده و نسخه الکترونیکی بقیه دروس نیز در حال تهیه است.
وی با بیان اینکه کتابهای درسی الکترونیکی یک رسانه چندمنظوره و شامل فهرست تفصیلی، مجهزبودن هر درس به فایلهای صوتی و تصویری، جستجوی کامل فارسی و پیوند با درسهای مرتبط است، اظهار داشت: نسخه الکترونیکی 113عنوان کتاب درسی دوره راهنمایی، متوسطه و پیشدانشگاهی تهیه شده است.
مقصودی با بیان اینکه دانشآموزان میتوانند کتابهای الکترونیکی را از انتشارات مدرسه در شهر تهران خریداری کنند،گفت: از ابتدای سال تحصیلی 89-88 نسخه الکترونیکی کتابهای درسی به صورت رایگان در اختیار کلیه دانشآموزان در سراسر کشورقرار میگیرد.
کارشناس مسئول نگهداری و توسعه فنی اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی در خصوص نحوه استفاده از کتاب های الکترونیکی افزود: در نسخه تهیه شده راهنمای کامل وجود دارد، همچنین دانشآموزان میتوانند از طریق شماره تماسهای شرکت تولیدی که در نسخه درج شده، پاسخ سؤالات و مشکلات احتمالی خود را دریافت کنند.
