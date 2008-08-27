نظارت بر روند اجرای مصوبات سفرهای استانی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی رضایی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: نفس سفر و توجه و ارزیابی موقعیت استانها بسیار خوب است و تا کنون برکات بسیار زیادی را به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: مصوبات دور اول سفرها اجرایی شده است ولی نمی توان دور دوم سفرها را ارزیابی کرد زیرا مشخص نیست آنچه دولت پیش بینی می کرده اجرایی شده یا نه .

رضایی با تاکید بر اینکه استانداری و ادارات مجری این مصوبات باید بر اجرایی شدن آنها نظارت داشته باشند، خاطر نشان کرد: در برخی استانها و شهرستانهای تابعه، مصوبات آنطور که باید پیشرفت نداشته اند.

وی گفت: موانعی که در مسیر عدم اجرایی برخی از این مصوبات وجود دارد باید توسط ناظرین شناخته شده بر طرف شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ساماندهی حاشیه نشینی در سبزوار باید در دستور کار مسئولین این شهرستان قرار گیرد.

محمد رضا محسنی ثانی، افزود: حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که اکثر شهرها در ایران با آن درگیر هستند و سبزوار به عنوان بزرگترین شهر پس از شهر مقدس مشهد در استان خراسان رضوی از این قاعده مستثنی نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: طی جلسه ای که با شورای شهر و شهرداری این شهرستان داشتیم مقرر شد ساماندهی حاشیه نشینان در دستور کار قرار گیرد و ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی بررسی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حاشیه نشینی بسیاری از حقوق اجتماعی و تامین اجتماعی طرد می شود، گفت: معمولا حاشیه نشینان جزو کم در آمدهای جامعه هستند که مسئولین باید با شهرسازی شرایط زندگی مناسب را برای آنها فراهم سازند.