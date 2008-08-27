وابستگی اروپا به روسیه / تحریم مسکو به ضرر غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماتیوس بوسه" Matthias Busse یک کارشناس تجارت جهانی در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی سایت" در این باره اظهار داشت : اروپا در زمینه اقتصادی هیچ اهرم فشاری علیه روسیه در اختیار ندارد. در بازار مواد خام اروپا کاملا به نفت و گاز روسیه وابسته است.

وی افزود : اروپا با تحریم روسیه تنها خود متضرر می شود. هر قطعنامه ای در این زمینه علیه روسیه بازارهای نفت و گاز بین المللی را در جهتی دگرگون خواهد کرد که در علاقه اروپا نمی باشد.

بوسه در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه روسیه در زمینه اقتصادی دیگر به هیچ وجه وابسته به غرب نیست درباره ممانعت از پذیرش این کشور در سازمان تجارت جهانی اظهار داشت : اما علاقه روسیه در این راستا خیلی شدید نیست. برای تولیدات صادراتی مهم روسیه ( نفت و گاز ) به ندرت در بازارهای جهانی مانعی وجود دارد. ورود به سازمان تجارت جهانی می تواند برای اقتصاد پنهان غیر وابسته از مواد خام به کار مسکو بیاید.

