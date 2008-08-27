650 هزار خانوار تحت پوشش طرح شهید رجایی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته امداد اعلام کرد: 8 شهریور یاد آور یکی از روزهای دردناک در تاریخ انقلاب اسلامی است در این روز محمد علی رجایی رئیس جمهور فرزانه، با اخلاص و برخاسته از رای و اندیشه والای ملت ایران به همراه دکتر محمد جواد باهنر نخست وزیر دانشمند دولت به دست منافقان کور دل به شهادت رسید.

اندیشه ها وتفکرات ناب شهید رجایی که برگرفته از تعالیم روحبخش اسلام و نهضت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بود، در مدت کوتاه ریاست جمهوری آن شهید بزرگوار منشا تحولات بزرگی در نظام اجرایی کشور شد.

اگر چه ساده زیستی ، اخلاق و تواضع شهید رجایی زبانزد خاص و عام بود و در ذهن مردم باقی مانده اما شهید رجایی را باید فراتر از این خصوصیت شناخت.

دیدگاهها و اندیشه های آن بزرگ مرد در بخشهای مختلف اجرایی کشور همیشه راهگشای بوده و بسیاری از طرحهای دولت شهید رجایی همچنان با قوت در حال اجرا است.

شهید رجایی در بخش تامین اجتماعی فراگیر و رسیدگی به محرومان ونیازمندان افکار بلندی داشت طرح حمایت از سالمندان روستایی که در دوران کهولت و ازکار افتادگی به علت عدم گسترش بیمه های اجتماعی از هر گونه در آمد بازنشستگی محروم بودند نمونه ای از این افکار می باشد.

این طرح که امروز به عنوان طرح شهید رجایی نامیده می شود در 26 سال گذشته و دردولتهای مختلف با جدیت دنبال شده ونتایج مثبت آن بویژه عدم مهاجرت سالمندان روستایی به شهرها و احترام و تکریم ولی نعمتان بر تمامی دست اندرکاران امور اجرایی روشن است.

اجرای این طرح از سال 64 به کمیته امداد امام خمینی (ره) محول شد و این نهاد با توجه به گستره فعالیتش که بیشتر در روستاها است توانست پوشش فراگیر ومناسبی را برای سالمندان مشمول برقرار سازد.

براساس آمار کمیته امداد در حال حاضر بیش از 650 هزار خانوار با جمعیتی نزدیک به یک میلیون و 480 هزار نفر تحت پوشش طرح شهید رجایی قرار دارند و در سال 86 بیش از دو هزار و 730 میلیارد ریال مستمری به آنها پرداخت شده است . نکته قابل تامل در آمار کمیته امداد تحت پوشش بودن قریب به 370 هزار زن سرپرست خانوار سالمند روستایی در این طرح است.

اگر چه بنیان طرح شهید رجایی در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی نهاده شد و ثمرات آن در جای جای کشور مشهود است اما نباید از این نکته غافل شویم که می توان با اجرای یک نظام فراگیر تامین اجتماعی در سراسر کشور خصوصا در مناطق روستایی و بیمه نمودن روستاییان، سالهای بازنشستگی شیرینی را برای خانواده های شریف و زحمتشک روستایی به ارمغان آوریم.