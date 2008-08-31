المپیادهای دانشجویی پشتوانه تیمهای ملی است

صمد نیکخواه بهرامی پیش از ظهر امروز در حاشیه المپیاد دانشگاهیان پیامنور سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با انتقاد از نحوه برگزاری المپیادهای دانشجویی افزود: متأسفانه در کشور ما المپیادها فقط برای تبلیغات برگزار میشود و عملا بازخورد چندانی ندارند.
وی راه حل این مشکل را شرکت دادن ورزشکاران حرفهای دانشجو در المپیادها دانست و افزود: این امر باعث بالا رفتن انگیزه ورزشکاران و کیفیت مسابقات می شود.
نیکخواه بهرامی دلیل اصلی نتایج ضعیف ایران در المپیک را فاصله زیاد بین بازیکنان اصلی و ذخیره دانست و افزود: البته بی تجربگی بازیکنان هم در این شکستها تأثیر بسزایی داشت.
وی افزود: به دلیل دوری 60 ساله از المپیک این نتایج نباید چندان هم تعجب آور باشد اما المپیک پکن عرصهای برای تجربه اندوزی ملیپوشان بسکتبال در سالهای آینده بود.
نیکخواه بهرامی که به تازگی به دانشگاه شوله فرانسه پیوسته در خصوص ورزش دانشجویی در ایران افزود: متأسفانه مدتی است که دانشگاهها مثل گذشته تیمهای ملی را تغذیه نمی کنند و این به دلیل مشکلات متعدد دانشجویان و عدم حمایت مسئولان است.
وی افزود: در مسابقات المپیک پکن بسیاری از قهرمانان، دانشجو بودند و از دل دانشگاهها به تیمهای ملی راه یافته بودند.
نیکخواه بهرامی گفت: امروزه در اکثر کشورهای صاحب نام در ورزش دانشگاهها به مرکزی برای تبدیل ورزشکاران تحصیل کرده و مربیان با دانش تبدیل شدهاند اما در ایران اگر هم حرکتی انجام می شود غیر منسجم و غیر کارشناسی شده است.
اولین المپیاد ورزشی دانشگاهیان پیام نور سراسر کشور از یکم شهریور آغاز شده و امروز به کار خود پایان خواهد داد.
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