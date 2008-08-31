المپیادهای دانشجویی پشتوانه تیمهای ملی است

صمد نیکخواه بهرامی پیش از ظهر امروز در حاشیه المپیاد دانشگاهیان پیام­نور سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با انتقاد از نحوه برگزاری المپیادهای دانشجویی افزود: متأسفانه در کشور ما المپیادها فقط برای تبلیغات برگزار می­شود و عملا بازخورد چندانی ندارند.

وی راه ­حل این مشکل را شرکت دادن ورزشکاران حرفه­ای دانشجو در المپیادها دانست و افزود: این امر باعث بالا رفتن انگیزه ورزشکاران و کیفیت مسابقات می شود.

نیکخواه بهرامی دلیل اصلی نتایج ضعیف ایران در المپیک را فاصله زیاد بین بازیکنان اصلی و ذخیره دانست و افزود: البته بی تجربگی بازیکنان هم در این شکستها تأثیر بسزایی داشت.

وی افزود: به دلیل دوری 60 ساله از المپیک این نتایج نباید چندان هم تعجب آور باشد اما المپیک پکن عرصه­ای برای تجربه اندوزی ملی­پوشان بسکتبال در سالهای آینده بود.

نیکخواه بهرامی که به تازگی به دانشگاه شوله فرانسه پیوسته در خصوص ورزش دانشجویی در ایران افزود: متأسفانه مدتی است که دانشگاه­ها مثل گذشته تیم­های ملی را تغذیه نمی کنند و این به دلیل مشکلات متعدد دانشجویان و عدم حمایت مسئولان است.

وی افزود: در مسابقات المپیک پکن بسیاری از قهرمانان، دانشجو بودند و از دل دانشگاه­ها به تیمهای ملی راه یافته بودند.

نیکخواه بهرامی گفت: امروزه در اکثر کشورهای صاحب­ نام در ورزش دانشگاه­ها به مرکزی برای تبدیل ورزشکاران تحصیل کرده و مربیان با دانش تبدیل شده­اند اما در ایران اگر هم حرکتی انجام می شود غیر منسجم و غیر کارشناسی شده است.

اولین المپیاد ورزشی دانشگاهیان پیام نور سراسر کشور از یکم شهریور آغاز شده و امروز به کار خود پایان خواهد داد.