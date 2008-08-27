58 پروژه مخابراتی در اهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مهندس مختار معتمدی پیش از ظهر امروز در آیین بهره برداری از این پروژه ها گفت: پروژه های یاد شده با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 360 میلیون ریال به بهره برداری می رسد .

به گفته مختاری با بهره برداری از این پروژه ها که شامل دفاتر ICT ، ایستگاههای BTS تلفن همراه و مراکز تلفن خانگی بود بالغ بر 1450 نفر از روستاهای شهرستان اهر از نعمت تلفن خانگی و دفاتر ICT بهره مند شدند.

وی گفت : با اتمام این پروژه ها کلیه روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان اهر از امکان ارتباطات تلفن راه دور ، بین الملل و تلفن خانگی استفاده خواهند کرد .