۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

همزمان با هفته دولت:

58 پروژه مخابراتی در اهر افتتاح شد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مخابرات شهرستان اهر از افتتاح 58 پروژه مخابراتی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مهندس مختار معتمدی پیش از ظهر امروز در آیین بهره برداری از این پروژه ها گفت: پروژه های یاد شده با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 360 میلیون ریال به بهره برداری می رسد .

به گفته مختاری با بهره برداری از این پروژه ها که شامل دفاتر ICT ، ایستگاههای BTS تلفن همراه و مراکز تلفن خانگی بود بالغ بر 1450 نفر از روستاهای شهرستان اهر از نعمت تلفن خانگی و دفاتر ICT بهره مند شدند.

وی گفت : با اتمام این پروژه ها کلیه روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان اهر از امکان ارتباطات تلفن راه دور ، بین الملل و تلفن خانگی استفاده خواهند کرد .

