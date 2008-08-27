617 پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت

مجید دوستعلی در گفتگو با مهر کمیسیون اقتصادی دولت را از کمیسیونهای پرقدرت دولت خواند و گفت: ادغام شوراهایی نظیر شورای اقتصاد، هیئت امنای ارزی، شورای پول واعتبار، شورای مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی دولت طبق نظر رئیس جمهوری، حجم کار بالایی را دراین کمیسیون رقم زده؛ به نحویکه از ابتدای شهریورماه سال گذشته تاکنون حدود 8 هزار و 800 دقیقه کار صورت گرفته است.

دبیرهیئت دولت با بیان اینکه برخلاف همه کمیسیونهای دولت دو جلسه کاری در کمیسیون اقتصادی به دلیل حجم بالای کار برگزار می شود، افزود: از ابتدای شهریورماه سال گذشته تاکنون بالغ بر617 پیشنهاد اقتصادی به کمیسیون اقتصادی دولت داده شده که از این میزان، حدود 108 مصوبه، 12 مقرره و دو لایحه از جمله لایحه اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات، در این کمیسیون به تصویب رسیده است.

وی درخصوص مهمترین مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت اظهارداشت: آئین نامه ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بانکی در بازار پولی، آئین نامه اجرایی قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی، آئین نامه اجرایی بند 4 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای تولید وتوزیع برق استانها، آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات، آئین نامه قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی، آئین نامه اجرایی بند" الف " قانون مناقصات، مشکلات ناشی از تغییرات یورو در سطح کشور و جهان، تعیین میزان یارانه پودرشوینده سال 85، آئین نامه ضوابط سیاسی نظارتی شبکه بانکی کشورو لایحه اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات از مهمترین عناوین مصوب کمیسیون اقتصادی دولت ظرف یکسال اخیر بوده است.

دوستعلی با اشاره به کارگروه تحول اقتصادی دولت به عنوان کارگروهی مجزا از کمیسیون اقتصادی دولت، تصریح کرد: براساس اصل 138، دولت می تواند رسیدگی به برخی امور را به کمیسیونهای ویژه واگذار کند؛ لذا کارگروه تحول اقتصادی توسط شخص رئیس جمهوری تشکیل شده که مباحث مربوط به تحولات اقتصادی از سوی اعضای دولت در این کارگروه ساماندهی می شود.

وی در رابطه با اولویت دولت در طرحهای اقتصادی عنوان کرد: علاوه برمباحثی که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، بحث یارانه ها، اشتغال، ساماندهی بیمه و مسکن از اولویتهای مهم دولت نهم تلقی می شود.

دبیرهیئت دولت افزود: بخشهایی ازمباحث اقتصادی که مهم و اولویت دار شده اند، به دلیل اهمیتی بوده که دولت برای این موضوعات مد نظر قرار داده است به نحوی که مسایل مربوط به مسکن و یا بیمه و نیز مدیریت تحول سوخت از مواردی است که در قالب کارگروهها خود را نشان داده و کارشناسان اقتصادی دولت بر روی آن کار می کنند و در نهایت نتایج بررسیها در قالب دستگاه دولت جهت اجرا ابلاغ می شود.

وی بیان کرد: بخشی از مصوبات نیاز قانونی دارند که باید در قالب لایحه تنظیم و برای تصویب به مجلس داده شوند، این در حالی است که برخی لوایح دو فوریتی از مجلس طلب شده ولی مجلس دو فوریت آن را تصویب نکرده، اما اگر دولت به این نتیجه برسد که موضوعی قانون نیاز دارد باید در قالب لایحه فوریت دار جهت تصویب به مجلس برود و تصویب دو فوریت به نظر مجلس و تعاملات میان دولت و مجلس بستگی دارد.