بیش از نیمی از بازنشستگان کشور معلم بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ایرج شگرف نخعی، پیش از ظهر امروز در گردهمایی سالانه روسای هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استانهای کشور در همدان، اظهار داشت: یکی از مهمترین فعالیتهای کانون بازنشستگان کشور تلاش برای رفع تبعیض میان بازنشستگان قبل از سال 79 و بعد از آن در پرداخت پاداش پرداختی بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ لایحه ای در مورد رفع تبعیض تصویب نشده است، عنوان کرد: پاداش پرداختی به بازنشستگان از سال 1379 به بعد تاکنون 10 ماه پرداخت شده است و پرداخت مابقی آن هم به تازگی به تصویب دولت رسیده است.

وی با اشاره به تعداد شعب کانون بازنشستگان در سراسر کشور، تصریح کرد: در حال حاضر 250 شعبه کانون بازنشستگان در کشور وجود دارد که 32 هزار نفر از بازنشستگان عضو کانون مرکزی هستند.

در ادامه این همایش، رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان همدان گفت: در حال حاضر 17 هزار و 800 بازنشسته در استان همدان وجود دارد که هشت هزار نفر آن از بازنشستگان آموزش و پرورش هستند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد بازنشسته پنج هزار نفر عضو کانون بازنشستگان هستند.

رئیس آموزش و پرورش استان همدان نیز در این گردهمایی گفت: اگر شأن و منزلت و جایگاه معلم ارتقاء پیدا کند، مشکلات معیشتی آنان حل می شود.

سحرخیز یادآور شد: در حال حاضر ما باید به دنبال گمشده ای باشیم که همان ارتقاء و شأن کرامت معلم است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان متذکر شد: یکی از مسائلی که باعث کمرنگ جلوه داده شدن مقام معلم در جامعه امروز شده است، بی توجهی به مقام علم و دانش است.

سحرخیز تصریح کرد: در سالهای گذشته کانونهای بازنشستگان به خوبی رشد کرده اند و بازنشستگان امروز به عنوان پیشکسوتان عرصه علم و دانش محسوب می شوند.