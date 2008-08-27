15 کانکس عرضه یخ بهداشتی در همدان راه اندازی شد

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه نحوه نگهداری یخ در این کانکسها به صورتی است که علاوه بر بهداشتی بودن یخ ها از آلودگیهای ثانوی آنها جلوگیری می کند، اظهار داشت: بر نحوه فعالیت کارخانه های یخ سازی نظارت و کنترل کامل وجود دارد.

وی اظهار داشت: در بحث پیشگیری از آلودگی یخها، کارخانجات یخ سازی با رعایت کامل بهداشت از آب سالم و بهداشتی کلر زنی شده استفاده می کنند.

علی بهرامی با بیان اینکه در کارخانه های یخسازی جهت جلوگیری از آلودگی از لفافهای پلاستیکی برای پوشش یخها استفاده می شود، یادآور شد: استان همدان اولین استانی است که کارخانه های یخسازی برای پوشش یخها از لفاف پلاستیکی استفاده می کنند.

رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان همدان تصریح کرد: طبق قانون هیچ فردی اجازه عرضه قالبی در خیابانها و بیرون از کانکس ها را ندارد و در صورت مشاهده چنین امری با این افراد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بهرامی با اشاره به اینکه شهروندان می توانند ضمن همکاری با معاونت بهداشت به صورت مطلوب تر و سریع تر در حل مشکلات سهیم باشند، خاطرنشان کرد: در استان همدان تعدادی از افراد متخلف اقدام به عرضه یخ بدون لفاف و در خارج از کانکس کردند که با آنها برخورد قانونی شد و در این اقدام تعداد 200 قالب یخ معدوم شد.

رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان همدان تصریح کرد: با توجه به اینکه در فصل گرما قرار گرفته ایم رانندگان اتوبوسهای بین شهری نیر موظفند یخها را از کانکسها تهیه کنند.

بهرامی با بیان اینکه ستاد فوریتهای سلامت محیط روزانه جهت خدمت رسانی به مردم فعال است، اضافه کرد: رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی دقیق در این خصوص نقش مهمی را ایفا نمایند.