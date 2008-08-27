اعلام حمایت کلینتون از اوباما/ غیرقابل پذیرش بودن مک کین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، کلینتون در سخنرانی روز گذشته خود در کنوانسیون دموکراتها ، از طرفداران خود خواست از باراک اوباما حمایت کنند.

وی گفت: چه شما به من رای دهید یا به اوباما زمان، زمان اتحاد در قالب یک حزب واحد است .کلینتون گفت که حزب دموکرات نمی تواند شاهد برد دیگری از سوی جمهوریخواهها باشد.



اوباما که در انتخابات درونی حزبی کلینتون را شکست داد، پنجشنبه شب ، نامزدی حزب دموکرات را می پذیرد و در 4 نوامبر با "جان مک کین" نامزد جمهوریخواه درانتخابات ریاست جمهوری رقابت می کند.



کلینتون همچنین از تمامی افرادی که در رقابت های درون حزبی از او حمایت کردند، قدردانی کرد و گفت که اکنون اوباما نامزد اوست و اضافه کرد که حزب دموکرات نمی تواند شاهد حضور یک جمهوریخواه دیگر در مسند ریاست جمهوری آمریکا باشد و یک دوره دیگر سیاستهای بوش را تجربه کند.



کلینتون همچنین در ادامه اظهارات خود از روابط و سیاست های نزدیک مک کین با جرج بوش رئیس جمهور کنونی آمریکا انتقاد کرد.



اوباما نیز سه شنبه از حمایت کلینتون از خود قدردانی کرد.

در این کنوانسیون "مارک وارنر" فرماندار سابق ایالت ویرجینیا نیز گفت که ایالات متحده در آینده به اوباما و رئیس جمهوری نیاز دارد که جهان امروز، آینده و تغییراتی را که به دنبالش هستیم درک کند.



وارنر نیز ضمن انتقاد از مک کین سیاست های او را پیرو سیاست های دولت بوش دانست.



با وجود اعلام حمایت کلینتون از اوباما ، نظر سنجی ها نشان می دهد طرفداران حزب دموکرات درباره حمایت از اوباما اتفاق نظر ندارند و بسیاری از طرفداران کلینتون اعلام کردند مک کین را به اوباما ترجیح می دهند و این در حالی است که گفته می شود مردم آمریکا به بین انتخاب مک کین و اوباما مردد هستند.

مک کین هفته آینده در کنوانسیون حزب جمهوریخواه در "مینیا پولیس" ایالت "مینسوتا" نامزدی خود را اعلام می کند.



در همین ارتباط و در حاشیه این مراسم، پلیس دنور سه شنبه از دستگیری 31 معترص در مقابل محل برگزاری کنوانسیون حزب دموکراتها خبر داد.

گفتنی است که در روز اول کنوانسیون سخنرانی همسر اوباما نیز خط و حاشیه های بسیار داشت."میشل اوباما" در سخنرانی احساسی خود با گفتن جملاتی حاضران را گریاند.

وی گفت که اوباما فردی است که جهان را آنچنان که هست درک کرده در صدد برقراری اوضاع آنچنان که باید باشد است.