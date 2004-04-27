حمايت سازمان تامين اجتماعي از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته حقوق

دكتر محسن نجفي خواه دبير همايش تبيين جايگاه حقوق تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در زمينه نتايج همايش جايگاه تبيين حقوق تامين اجتماعي گفت: هدف در ارتباط با بررسي منابع نظري حقوق تامين اجتماعي و تبيين جايگاه اين رشته در بين ساير رشته هاي حقوق و ساير علوم انساني به خصوص علوم اقتصادي و اجتماعي بود. در سخنراني هايي كه داشتيم از ديدگاههاي مختلف به اين موضوع پرداخته شد و نتايج مهمي حاصل شد. ايجاد رشته حقوق تامين اجتماعي و ارائه واحدهاي درسي در اين زمينه از اهم اهداف اين همايش بود كه به نتايج مهمي رسيديم.

وي در ادامه افزود: روساي دانشكده هاي حقوق دانشگاههاي كشور در اين همايش شركت فعالي داشتند و در همايش اعلام شد سازمان تامين اجتماعي و موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي از تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه حقوق تامين اجتماعي استقبال خواهند كرد.

همايش تبيين جايگاه حقوق تامين اجتماعي طي دو روز در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد.