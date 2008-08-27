شمار مرگ و میر کودکان و نوجوانان زیر پنج سال در گلستان 4/15 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، عباس نیاوند ظهر چهارشنبه درجمع کارشناسان بخش سلامت استان افزود : این درحالی است که میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هر هزار نفر ‪ ۲۶/۷‬ کودک بوده اما هم‌اکنون این میزان به ‪ ۲۰/۴۹‬رسیده است.

وی اظهار داشت: در اکثر شاخص‌ها در دولت نهم نسبت به برنامه چهارم توسعه جلوتر هستیم و تلاشهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش ‪ ۲۴۸‬پزشک در سه سال گذشته به جامعه پزشکی استان تصریح کرد: تا قبل از دولت نهم یک هزار و ‪ ۴۹۶‬پزشک در استان وجود داشت که این میزان به یک هزار و ‪ ۷۴۴‬ پزشک در حال حاضر رسیده است.

به گفته نیاوند، شمار تختهای بیمارستانی نیز در سه سال گذشته 298 تخت در استان افزایش یافت و اکنون دو هزار و 236 تخت فعال بیمارستانی دراستان وجود دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان ادامه داد: طرح توسعه بیمارستان پنج آذر گرگان و مرکز سوانح و سوختگی و آماده‌سازی بیمارستان‌های آزادشهر، مینودشت، بندرگز، علی‌آبادکتول بهره‌برداری از بیمارستان تخصصی قلب امیرالمومنین (ع) کردکوی و احداث بیمارستان ‪ ۲۰۰‬ تختخوابی گرگان از جمله اقدامات انجام شده در بخش بهداشت و درمان استان است.

وی یادآور شد: راه‌اندازی ۲۲‬ پایگاه اورژانس جاده‌ای از دیگر اقدامات دولت نهم در این بخش است.

طبق اعلام 736 طرح هفته دولت در استان گلستان به بهره برداری می رسد.