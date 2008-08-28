نماینده اراک در گفتگو با مهر: تحولات اقتصادی به برنامه های ملی تبدیل می شوند

اراک - خبرگزاری مهر : نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تحولات اقتصادی به برنامه های ملی در مجلس شورای اسلامی تبدیل می شوند.