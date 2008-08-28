تحولات اقتصادی به برنامه های ملی تبدیل می شوند

مهندس عباس رجایی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود : طرحهای بزرگ اقتصادی اگر به برنامه های ملی تبدیل نشوند نمی توانند موفق باشند و تلاش مجلس شورای اسلامی استفاده از فرصتها به نفع مردم است.
وی اضافه کرد: برای ملی کردن تحولات اقتصادی کمیسیونی در مجلس تشکیل شده است تا طرحهای اقتصادی را از مناظر مختلف بررسی کند.
رجایی با اشاره به اینکه این کمیسیون با 15 عضو از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیونهای اقتصادی به همراه هیئت رئیسه مجلس تشکیل شده است اضافه کرد: ارجاع سیاستهای تحول اقتصادی نیازمند تنظیم قوانینی است که مجلس در این زمینه با بررسی کارشناسی عمل می کند.
عضو کمیسیون تحولات اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : از دیگر دلایل تشکیل این کمیسیون این است که تحولات اقتصادی دستخوش تغییر وتحولات دولتها قرار نگیرد و روند طبیعی و منطقی را بگذراند.
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