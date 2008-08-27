بهسازی و روکش محور ارتباطی فارس به بندرعباس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل راه و ترابری فارس در مراسم افتتاحیه این محور طی سخنانی با اشاره به اقدامات اساسی در زمینه راههای شهرستان داراب افزود: در این شهرستان اقدامات اساسی بسیار خوبی در زمینه راهها صورت گرفته و تا کنون 57 کیلومتر از محور ارتباطی فارس به بندر عباس لکه گیری، شانه سازی، تعریض و روکش آسفالت شده که بهسازی این محور با وجود خرابی شدید در نوع خود بی نظیر است .

حیدر نوروزی تصریح کرد: بهسازی محور جنت شهر به سمت قلاتویه نیز در دست اقدام بوده و در 12 نقطه حادثه خیز محور قدیم فسا - داراب ساماندهی لازم صورت گرفته و بیش از 40 دستگاه پل با دهانه های مختلف با مشخصات راه اصلی تعریض، بهسازی و روکش شده است.

مدیر کل راه فارس اذعان داشت : بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده تصادفات در هر دو محور جدید و قدیم به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است .

نوروزی همچنین گفت: در راستای حذف نقاط پر حادثه استان در محور جنت شهر با همکاری اداره راه و ترابری شهرستان داراب و شهرداری، اقدامات لازم جهت رفع حادثه خیز بودن این محور انجام گرفته و قسمتی از مسیر نیز روکش آسفالت شده است ضمن اینکه جهت بهسازی ادامه مسیر نیز پیمانکار انتخاب شده و به زودی عملیات اجرایی انجام خواهد شد .

وی اعتبار هزینه شده 57 کیلومتر از بهسازی و روکش آسفالت محور ارتباطی فارس به بندر عباس را 41 میلیارد ریال اعلام کرد .

در ادامه نیز پنج محور راه روستایی خیر آباد - زین آباد ، چک گلابی ، اعراب قنبری ، شیخ آباد ، بختاجرد در مجموع به طول 12 کیلومتر با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال در شهرستان داراب به مناسبت هفته دولت افتتاح گردید که یک هزار و 675 خانوار با جمعیتی بالغ بر هشت هزار و 375 نفر از این محورها بهره برداری می کنند .

همچنین کمربندی دبیران نیز در شهرستان زرین دشت فارس به طول چهار کیلومتر با اعتبار هزینه شده بالغ بر دو میلیارد و 800 میلیون ریال به بهره برداری رسید.