چاقی ریشه در تغذیه دوران کودکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فود کانسیومر، غذاهای سرشار از هیدرات کربن و نشاسته نقش قابل ملاحظه ای در وزن گیری کودکان دارند اما مصرف زیاد آنها می تواند منجر به چاقی در بزرگسالی شود.

محققان بیش از 1500 نفر بین سنین 6 تا16 سال را مورد بررسی قرار داده اند و عادات غذایی آنها در مورد 150 ماده غذایی بررسی شد. نتیجه اینکه غذاهای شیرین بیشتر از چربی در دوران کودکی زمینه ساز چاقی در بزرگسالی می باشد.

آنها معتقدند کودکان در روند رشد خود بیشتر نیاز به چربی دارند و با سوزاندن چربی کالری و انرژی مورد نیاز خود را تامین می کنند اما با مصرف زیاد غذاهای نشاسته ای و شیرین انرژی چندانی دریافت نمی کنند و بخش قابل ملاحظه ای از این مواد در بدن ذخیره می شود.

نتیجه اینکه نقش شیرینی جات و غذاهای سرشار از هیدرات کربن در افزایش بی.ام.آی بدن از کودکی موثر تر از چربیها می باشد و در بزرگسالی این ذخیره هیدرات کربن به همراه چربیهای مورد استفاده زمینه را برای چاقی مهیا می سازد.