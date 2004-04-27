به گزارش خبرگزاري "مهر" ، از سوي ديگر شبكه خبري الجزيره گزارش داد اين انفجارها در نزديكي منزل سفيرانگليس و نيز سفارت عربستان سعودي در دمشق روي داده است .
در عين حال شبكه خبري العالم خبر داد كه انفجارها در نزديكي سفارت كانادا به وقوع پيوسته و در آن يك تن كشته و شماري زخمي شده اند.
خبرگزاري ها از دمشق گزارش دادند
انفجار در نزديكي سفارت كانادا ، عربستان و منزل سفير انگليس
خبرگزاري فرانسه از وقوع چندين انفجار مهيب در منطقه المزه دمشق كه بسياري از سفارتخانه هاي غربي در آن قرار دارند خبر داد.
کد مطلب 73967
نظر شما