انفجار در نزديكي سفارت كانادا ، عربستان و منزل سفير انگليس

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، از سوي ديگر شبكه خبري الجزيره گزارش داد اين انفجارها در نزديكي منزل سفيرانگليس و نيز سفارت عربستان سعودي در دمشق روي داده است .

در عين حال شبكه خبري العالم خبر داد كه انفجارها در نزديكي سفارت كانادا به وقوع پيوسته و در آن يك تن كشته و شماري زخمي شده اند.



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