  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۲:۲۰

خبرگزاري ها از دمشق گزارش دادند

انفجار در نزديكي سفارت كانادا ، عربستان و منزل سفير انگليس

خبرگزاري فرانسه از وقوع چندين انفجار مهيب در منطقه المزه دمشق كه بسياري از سفارتخانه هاي غربي در آن قرار دارند خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، از سوي ديگر شبكه خبري الجزيره گزارش داد اين انفجارها در نزديكي منزل سفيرانگليس و نيز سفارت عربستان سعودي در دمشق روي داده است .
در عين حال شبكه خبري العالم خبر داد كه انفجارها در نزديكي سفارت كانادا به وقوع پيوسته و در آن يك تن كشته و شماري زخمي شده اند.
کد مطلب 73967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار