۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

هاشمی خبر داد:

افزایش 30 درصدی ترافیک با قطع برق در اوج ترددها

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تشدید ترافیک معابر اصلی شهر در هنگام قطع برق و خاموشی چراغ های راهنمایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ سید مهدی هاشمی در جلسه  امروز ستاد مهر رمضان اظهار داشت: از زمان قطع برق حدود 30 درصد بر ترافیک معابر در ساعات اوج ترافیک افزوده شده است.

وی همچنین به افزایش 20 درصدی تصادفات درهنگام قطع برق اشاره کرد و افزود: برای کنترل معابر و تقاطع ها در هنگام قطع برق نیاز به 12 هزار نیروی پلیس است که این از توان ما خارج است.

هاشمی تاکید کرد: قطعا نمودار ترافیک در آغاز سال تحصیلی جدید با توجه به قطع برق ، تغییر زیادی خواهد کرد و باید تدابیری اندیشیده شود.

وی همچنین از صفوف طولانی مقابل جایگاه های سوخت به عنوان یک معضل در تشدید ترافیک تهران یاد کرد و افزود: با کمبود جایگاه های سوخت مردم را مجبور می کنیم که وقت بیشتری را در صف های سوختگیری صرف کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به هم خوردن اعصاب و روان مردم را از پیامدهای صف های طولانی جایگاه های سوخت دانست و گفت: این وضعیت باعث می شود که رانندگان با حرکت تهاجمی وارد معابر شده و جان عابرین پیاده تهدید شود.

هاشمی ادامه داد: در 30 سال گذشته فقط 7 پمپ بنزین در تهران احداث شده و در مقابل 12 جایگاه نیز از رده خارج شده که در نتیجه می توان گفت نه تنها افزایش جایگاه نداشته ایم بلکه کاهش نیز داشته ایم.

