حمله به برخي دفاتر نمايندگيهاي خارجي در دمشق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري العالم ، صداي اين انفجارات ناشي از انفجار يك خودروي بمب گذاري شده بود و صداي تبادل آتش در منطقه ديپلمات نشين دمشق نيزشنيده شد.

اين شبكه همچنين افزود : سفارت كانادا در دمشق هدف گلوله آر. پي . چي قرار گرفت .

همچنين خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه اين انفجارات در يك منطقه مسكوني كه دفاتر نمايندگي سازمان ملل ، سفارتخانه هاي ايران و كانادا قرار دارد روي داد .

