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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۲:۳۷

منابع خبري اعلام كردند

حمله به برخي دفاتر نمايندگيهاي خارجي در دمشق

صداي چندين انفجار كه امشب در دمشق شنيده شد ناشي از تبادل آتش و انفجار يك خودروي بمب گذاري شده بود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري العالم ،  صداي اين انفجارات ناشي از انفجار يك خودروي  بمب گذاري شده بود و صداي تبادل آتش در منطقه ديپلمات نشين دمشق نيزشنيده شد.
اين شبكه همچنين افزود :  سفارت كانادا در دمشق هدف گلوله آر. پي . چي قرار گرفت .
همچنين خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه اين انفجارات در يك منطقه مسكوني كه دفاتر نمايندگي سازمان ملل ، سفارتخانه هاي ايران و كانادا قرار دارد روي داد .

کد مطلب 73968

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