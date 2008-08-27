صحبتی از سفر کرینکو نشده بود/ اظهارنظر درباره سفر نیویورک رئیس جمهور زود است

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مواضع اخیر سرگئی کرینکو، در خصوص سفر به ایران اظهار داشت: مواضع اخیرطرف روسی دراین باره هیچ تغایری با مواضع طرف ایرانی نداشته وآنچه دراین چارچوب همواره مورد تاکید دو طرف بوده، اصل اراده طرفین برای گسترش و تعمیق همکاری ها بوده است.

وی که در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر سخن می گفت، با بیان اینکه طرف روسی نیز عین حرف ما را زده ، افزود: در سخنان پیشین بنده هم صحبتی ازسفر کرینکو به ایران نشده بود وآنچه از سوی مقامات دو طرف قرار داشته، همان است که مسئولان ایرانی و روسی همواره بر آن تاکید کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره روند پیگیری های مربوط به کشتی ربوده شده کشورمان در آب های سومالی، از ورود تحقیقات مربوط به این موضوع به مرحله ای جدید خبر داد و گفت: این مسئله به طور ویژه در حال پیگیری است و در همین چارچوب نیز سفیر آکرودیته ما دیداری را با وزیر خارجه سومالی انجام داده که با توجه به تحولات جدید در این رابطه، امیدواریم هر چه سریعتر ابعاد این موضوع روشن شود.

قشقاوی در خصوص احتمال سفر مجدد محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در اجلاس سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یادآور شد: هنوز برای اظهار نظر در این خصوص زود است.

وی درباره احتمال کارشکنی واشنگتن در روند صدور ویزا برای رئیس جمهور و هیئت همراه او جهت انجام این سفر، گفت: قطعا اگر بنا باشد این سفر انجام شود، فکر نمی کنیم طرف آمریکایی مشکلی را در این زمینه ایجاد نماید اما فعلا باید اجازه دهید اندکی زمان بگذرد.