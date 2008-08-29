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۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

کاتوزیان به مهر خبرداد:

بررسی سوخت زمستانی و برنامه خاموشی ها در کمیسیون انرژی

بررسی سوخت زمستانی و برنامه خاموشی ها در کمیسیون انرژی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از ارائه گزارش درخصوص مسائل سوخت زمستانی و برنامه خاموشی ها در کشور در این کمیسیون خبر داد.

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت : کمیسیون انرژی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد.

وی افزود: کمیته نفت و گاز و کمیته برق این کمیسیون یکشنبه بعد ازظهر تشکیل جلسه می دهد، همچنین اعضای کمیسیون صبح دوشنبه به بررسی مزایا و معایب دوگانه سوز کردن خودروها می پردازند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: بنده نیز گزارشی از مسائل سوخت زمستانی و برنامه خاموشی ها در کشور تهیه کرده ام که در جلسه روز سه شنبه کمیسیون ارائه خواهم داد.

به گفته کاتوزیان بررسی اولویت های کاری کمیسیون نیز در دستور کار روز سه شنبه است.

کد مطلب 739681

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