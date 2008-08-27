اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این جلسه با حضور اصغر فرهادی، پریسا بخت‌آور، بهاره رهنما، صابر ابر و نیما شاهرخ‌شاهی، عباس غفاری به نقد و بررسی فیلم می‌پردازد. علاقمندان برای حضور در این برنامه به فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند یا با شماره 70-44002269 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه بزرگ آثار عکاسی کارتیه برسون از هفتم شهریور در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای بهمن افتتاح می‌شود. نمایشگاه شامل عکس‌هایی با موضوع مستند اجتماعی در ابعاد 70×50 از این عکاس برجسته فرانسوی است. علاقمندان می‌توانند به میدان راه‌آهن، میدان بهمن مراجعه کنند یا با شماره 55312180 تماس بگیرند.

ـ دوره‌های آموزش فوریت‌های پزشکی و امداد در چهار مقطع در خانه فرهنگ دولت‌آباد برگزار می‌شود. دوره‌ها شامل فوریت‌های پزشکی مقدماتی و متوسطه، امدادگر اورژانس و تعذیه و زنان و سلامت است. علاقمندان برای ثبت نام به شهرری، فلکه اول دولت‌آباد، خیابان دهخدا، کوچه دریابیک، کوچه شهید رمضانی، شماره هشت مراجعه کنند یا با شماره 33747772 تماس بگیرند.