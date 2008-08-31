سرویس های مدارس سهمیه بنزین دریافت می کنند

محمدعلی لقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ هزینه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید افزود: این نرخ توسط شورای شهر هر استان براساس موقعیت اجتماعی، امکانات شهرداری و نرخ تورم در آن منطقه تعیین می شود .

وی ادامه داد: طبق آیین نامه جدید ساماندهی سرویس مدارس ، افراد حقیقی و انفرادی نمی توانند با مدارس جهت سرویس دهی به دانش آموزان همکاری کنند و تمام شرکت های پیمانی باید از سازمان تاکسیرانی مجوز داشته باشند.

مدیر کل جذب مشارکت های مردمی انجمن اولیاء و مربیان از تشکیل اولین کارگروه تخصصی آیین نامه اجرایی سرویس مدارس خبر داد و اظهار داشت: این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، راه ترابری و نمایندگان معاون پرورشی و آموزشی و نوآوری برای تدوین شیوه نامه اجرایی مبتنی بر آیین نامه اجرایی خودروی حمل و نقل دانش آموزی مدارس برگزار می شود.

لقایی ادامه داد: این شیوه نامه با امضای سه وزیر آموزش و پرورش، راه و ترابری و کشور به استانها ابلاغ می شود.

وی در خصوص مواد این شیوه نامه نیز گفت: در این شیوه نامه وظایف و ماموریت های هر بخش به صورت جداگانه مشخص شده است که از طریق وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ می شود.