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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

لقایی در گفتگو با مهر:

سرویس های مدارس سهمیه بنزین دریافت می کنند

سرویس های مدارس سهمیه بنزین دریافت می کنند

مدیر کل جذب مشارکت های مردمی انجمن اولیاء و مربیان گفت: براساس آیین نامه سرویس مدارس، اگر شرکت های پیمانی از سازمان تاکسیرانی کشور مجوزهای لازم جهت سرویس دهی به دانش آموزان را اخذ کنند در جرگه وسایل حمل و نقل عمومی قرار گرفته و سهمیه جدید بنزین دریافت می کنند.

محمدعلی لقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ هزینه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید افزود: این نرخ توسط شورای شهر هر استان براساس موقعیت اجتماعی، امکانات شهرداری و نرخ تورم در آن منطقه تعیین می شود .

وی ادامه داد: طبق آیین نامه جدید ساماندهی سرویس مدارس ، افراد حقیقی و انفرادی نمی توانند با مدارس جهت سرویس دهی به دانش آموزان همکاری کنند و تمام شرکت های پیمانی باید از سازمان تاکسیرانی مجوز داشته باشند.

مدیر کل جذب مشارکت های مردمی انجمن اولیاء و مربیان از تشکیل اولین کارگروه تخصصی آیین نامه اجرایی سرویس مدارس خبر داد و اظهار داشت: این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، راه ترابری و نمایندگان معاون پرورشی و آموزشی و نوآوری برای تدوین شیوه نامه اجرایی مبتنی بر آیین نامه اجرایی خودروی حمل و نقل دانش آموزی مدارس برگزار می شود.

لقایی ادامه داد: این شیوه نامه با امضای سه وزیر آموزش و پرورش، راه و ترابری و کشور به استانها ابلاغ می شود.

وی در خصوص مواد این شیوه نامه نیز گفت: در این شیوه نامه وظایف و ماموریت های هر بخش به صورت جداگانه مشخص شده است که از طریق وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ می شود.

 

کد مطلب 739694

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