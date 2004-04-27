آخرين اخبار از انفجارهاي امشب دمشق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره ، يكي از مهاجمان كه با استفاده از نارنجك و سلاحهاي خودكار دست به عمليات تروريستي زده بود ، زخمي و سپس دستگير شد .

شبكه العالم نيز همچنين تعداد انفجارهاي امروز را حدود 15 انفجار در دمشق اعلام كرد. اين شبكه گزارش داد : نيروهاي امنيتي سوريه ، منطقه محل انفجارها را به محاصره خود در آورده اند .

وزارت خارجه انگليس هم لحظاتي پيش حمله به سفارت اين كشور در دمشق را مورد تاييد قرار داد.

خبرگزاري فرانسه هم گفت 3 راكت عامل انفجارهاي امشب بوده كه يكي از آنها به يكي از مراكز خريد دمشق اصابت كرده است.