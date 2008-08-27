ورود اتوبوس های دوکابین خارجی به ناوگان حمل و نقل عمومی از روز شنبه

به گزارش خبرنگارمهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در جلسه امروز ستاد مهر رمضان با بیان این مطلب اظهار کرد: در مرحله نخست 70 دستگاه اتوبوس خارجی دوکابین وارد ناوگان حمل ونقل شده و پس از گذشت دو ماه شاهد ورود مرحله جدید اتوبوس های دو کابین خواهیم بود.

وی افزود: سری اول اتوبوس ها به صورت کاملا ساخته شده (CBU) وارد کشور شده اند اما برای بومی سازی صنعت تولید این خودروها در مراحل بعد اتوبوس ها در داخل کشور مونتاژ خواهند شد( CKD)، تا به سوی تولید کامل اتوبوس های دو کابین در داخل کشور پیش برویم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: موتور و قطعات اصلی این خودروها ساخت کشور آلمان بوده و بدنه آن نیز تحت لایسنس شرکت نئومان آلمان تولید شده است.

مهندس تشکری با بیان اینکه این اتوبوس ها به صورت نشسته و ایستاده ظرفیت جایه جایی 200 مسافر را دارند خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کف اتوبوس ها 28 تا 32 سانتی متر با سطح زمین فاصله دارند و کاملا هم سطح ایستگاه ها هستند، همچنین هیچ گونه پله ای در آنها وجود ندارد جانبازان و معلولان به راحتی با ویلچر می توانند سوار اتوبوس شوند.

وی ادامه داد: در این اتوبوس ها 2 تا 3 فضا برای استفاده معلولان و جانبازان با ویلچر در نظر گرفته شده که در این بخش ها کمربند ایمنی برای معلولان وجود دارد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر 250 دستگاه اتوبوس تک کابین در نخستین خط تندرو فعال است گفت: برخی از اتوبوس های قدیمی این خط با ورود اتوبوس ها دوکابین از ناوگان خارج می شوند تا مورد تعمیرات دوره ای قرار گرفته و در خطوط بعدی تندور به کار گرفته شوند.

تشکری هاشمی خاطر نشان کرد: اتوبوس های جدید دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی ، GPS، دوربین های کنترلی و سیستم های اطلاع رسانی هستند که امیدواریم بتوانند رضایت شهروندان را جلب کرده و مشکلات آنها را در طی سفر کاهش دهند.

وی با تاکید برآنکه افزایش سرعت حرکت اتوبوس ها مشروط به ایزوله شدن مسیر و ایجاد تقاطع های غیر همسطح است گفت: از آنجا که اتوبوس های جدید تقریبا دو برابر اتوبوس های قدیمی ظرفیت جابه جایی مسافر را دارند با تعداد کمتری اتوبوس می توان خط را مدیریت کرد اما برای افزایش سرعت و کاهش زمان سفر باید تقاطع های همسطح از سر راه برداشته شود.