۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

16 میلیارد ریال پروژه در بخش جناح شهرستان بستک افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست بخشداری جناح گفت: با حضور فرماندار شهرستان بستک و در پنجمین روز از هفته دولت دهها پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال در این منطقه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بستک، حمید قسوریان بعد از ظهر امروز در حاشیه بهره برداری پروژه های متعدد عمرانی این منطقه اظهار داشت: با تلاش دولت نهم پنج کیلومتر از جاده آسفالت راه روستایی کوهیج به لاورمیستان با اعتبار بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون ریال و جهت بهره مندی 206 خانوار مورد امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: با پیگیریهای مداوم فرمانداری شهرستان بستک سایت موبایل و دکل تقویت آن با اعتبار هفت میلیارد و 300 میلیون ریال و رادیولوژی مرکز بهداشتی درمانی کوهیج با 110 مترمربع زیربنا و اعتبار 800 میلیون ریال با حمایت خیر شیخ سعید قاضی، افتتاح متمرکز پروژه های آب و فاضلاب شهری در روستای نهبند با اعتبار سه میلیارد و 30 میلیون ریال شامل خط انتقال آب از روستای لاورمیستان به بستک جهت تعویض و اصلاح لوله های فرسوده، افتتاح ایستگاه کلرزنی لاورمیستان تامین اعتبار شده و به بهره برداری رسید.

قسوریان با تقدیر از تلاش دولت با هدف توسعه امکانات در مناطق محروم افزود: طی سالهای اخیر توجهات ویژه ای به بخش های متعدد روستایی شهرستان بستک صورت گرفته و تعداد پروژه های عمرانی اجرا شده و یا در دست اجرای دولت نهم در مناطق محروم این شهرستان با هیچ دوره ای قابل قیاس نیست. 

 

کد مطلب 739717

