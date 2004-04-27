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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۳:۳۲

لحظاتي پيش

جنگنده هاي ارتش آمريكا شهر فلوجه را بمباران كردند

شبكه العربيه گزارش داد لحظاتي پيش هواپيماهاي ارتش آمريكا مناطقي از شهر فلوجه را بمباران كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل ازشبكه خبري العربيه، هم اكنون درگيريهاي شديد وتبادل آتش سنگين بين نيروهاي آمريكايي و افراد ناشناس درمنطقه الجولان آغازشده است. دراين درگيريها دستكم يك نظامي آمريكايي كشته شد.
شبكه العربيه با اعلام اينكه ستوني ازدود آسمان منطقه الجولان درشهر فلوجه را فرا گرفته است گزارش داد: تانكها و زره پوشهاي  ارتش آمريكا وارد منطقه الجولان فلوجه شدند.
ازسوي ديگر شبكه خبري العالم گزارش داد: تانكها وهليكوپترها آپاچي ارتش آمريكا نيز مناطق شمالي شهر فلوجه را به زير آتش سلاحهاي سنگين خود قرار دادند.

کد مطلب 73972

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