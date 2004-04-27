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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۳:۲۶

آخرين اطلاعات از انفجارهاي امشب در سوريه

16سفارتخانه خارجي در محله ديپلماتيك نشين المزه دمشق قرار دارند

در منطقه المزه دمشق محله ديپلماتيك نشين سوريه كه امشب شاهد انفجارهاي متعدد بود ، شانزده سفارتخانه خارجي از كشورهاي مختلف آسيايي و اروپايي و آفريقايي قراردارند.

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اطلاعات بدست آمده  در منطقه ديپلماتيك نشين المزه سفارتخانه كشورهاي افغانستان ، استراليا ، اتريش ، بحرين ، يونان ، مجارستان ، جمهوري اسلامي ايران ، عمان ، پاكستان ، اسلواكي ، سوئيس ، تونس ،  تركيه ، مراكش ، شيلي  و يمن قرار دارند.
بر اساس گزارشها سفارتخانه هاي ايران ، انگليس ،  كانادا  و عربستان در انفجارهاي امشب آسيب ديده اند .
سفارت انگليس نيز تائيد كرده است كه بيشتر انفجارها در نزديكي سفارت ايران بوده است.
منابع آگاه گفتند هيچكدام از كاركنان سفارت ايران در انفجارهاي امشب آسيب نديده اند.
کد مطلب 73973

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