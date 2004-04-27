آتش سوزي در دفتر سازمان ملل در دمشق

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، به نقل از منابع سوري در پي انفجارهاي دمشق، پليس تمام راههاي منتهي به سفارتخانه هاي مورد تهاجم را بسته است.

تلويزيون رسمي سوريه خبر انفجارها را تائيد كرد ؛ در عين حال خبرگزاري رسمي سوريه اعلام كرد يك گروه تروريستي عامل اين انفجارها مي تواند باشد.

سانا به نقل از شاهدان عيني گفت گروههاي تروريستي در منطقه المزه اقدام به تيراندازي بي هدف كردند. خبرگزاري سوريه گزارش داد ، در اين درگيريها كه همچنان ادامه دارد، تيراندازيهايي از سوي تروريستها صورت مي گيرد.

شبكه الجزيره هم از تبادل آتش بين طرفين تاساعت23.10 دقيقه به وقت تهران خبر داد.گفته مي شود اوضاع در اين منطقه به آرامش گراييده است.

بي بي سي نيز اعلام كرد احتمال دارد اين عمليات توسط عوامل شبكه القاعده صورت گرفته باشد ولي هنوز از انتحاري بودن يا نبودن آن خبري منتشر نشده است.

خبرگزاريها همچنين از وقوع آتش سوزي در دفتر سازمان ملل خبر دادند.