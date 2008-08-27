152 میلیون دلار صادرات صنعتی و معدنی در مازندران ایجاد شده است

مصطفی مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه دولت قبلی که 69 میلیون دلار بوده 120 درصد افزایش داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در قالب تسهیلات زودبازده نیز مبلغ 700 میلیارد تومان در قالب تسهیلات زودبازده طی سه سال گذشته تخصیص یافته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه تعداد 866 واحد صنعتی با اشتغالزایی بیش از 16 هزار نفر در مازندران ایجاد شده است تصریح کرد: در این مدت ظرفیت کارخانه سیمان نکاء از دو هزار و دویست تن به هشت هزار تن رسیده است.

مهدی نژاد با بیان اینکه با سرمایه گذاری 624 هزار میلیون ریالی جواز تاسیس کارخانه کاغذ سازی در مازندران صادر شده است با بهره برداری از این کارخانه ضمن ایجاد اشتغال برای 434 نفر دوازده درصد کاغذ کشور از این کارخانه تامین خواهد شد.

این مسئول صنعتی مازندران با اعلام این مهم که جواز تاسیس کارخانه سیمان کیاسر با سرمایه گذاری 800 هزار میلیون ریال ریال در مرکز استان بخش کیاسر صادر شده است گفت: با افتتاح این پروژه بزرگ برای 250 نفر شغل ایجاد می شود.

وی همچنین از صدور جواز تاسیس کارخانه خودروسازی در استان خبر داد و گفت: با صرف اعتبار 585 میلیارد تومانی عملیات اجرایی 35 طرح بزرگ صنعتی و معدنی در قالب آمایش صنعت و معدن کشور آغاز می شود.

