جام ناطق نوری امسال در مازندران برگزار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمر بخش ظهر چهارشنبه در حاشیه تجدید میثاق با آرمان های شهدای ورزشکار مازندران در جمع خبرنگاران در مزار ملامجدالدین ساری ضمن ابراز تاسف از برگزار نشدن جام ناطق نوری در استان علت عدم برگزاری آن را کمبود منابع مالی و نبود اسپانسر عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: این مسابقات می توانست پشتوانه خیلی خوبی برای ورزش مازندران باشد که متاسفانه تعطیل شد و این ضربه بزرگی به کشتی مازندران و کشور خواهد زد.

ثمربخش همچنین از مذاکرات خود با شاهمرادف داغستانی خبر داد و گفت: علیرغم پیگیری های این هیئت طی چهار الی پنج ماهه گذشته موفق با دیدار با شاهمرادف نشدیم تا اینکه خوشبختانه در حاشیه برگزاری مسابقات المپیک شرایط مهیا شد.

وی بیان داشت: مارتینی شناخت کافی از مازندران داشته که با رایزنی های صورت گرفته موفق به دیدار با مارتینتی در پکن شده که امیداوریم امسال از توان این مربی در مازندران استفاده شود.

رئیس هیئت کشتی مازندران همچنین به مسابقات جام عبدالعلی موحد و امامعلی حبیبی در مازندران اشاره کرد و گفت: در واقع هیچ برنامه ای برای این دو جام در ایران نبود و بنا بر توصیه مارتینی که گفت: هیچ یک از این کشورها استقبال نخواهند کرد و شرکت در این مسابقات تنها هزینه کردن پول خواهد بود.

به گفته وی، تصمیم بر این شد از هم اکنون پیش بینی زمان مسابقات برای سال آینده صورت گیرد و در واقع زمانی برای این کار انتخاب شود که در آن زمان بار مسابقات بین المللی کم باشد تا در چنین شرایطی بتوانیم مسابقات خوبی برگزار کنیم.