  1. استانها
  2. فارس
۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۲۱

تخصصی ترین مرکز سعدی شناسی جهان در شیراز احداث می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از احداث تخصصی ترین مرکز سعدی شناسی جهان در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امیر سوداگران ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی این مرکز شروع شده، افزود: مرکز سعدی شناسی مذکور یک مرکز تخصصی، پژوهشی و مطالعاتی در زمینه سعدی شناسی محسوب می شود.

وی مساحت زیربنای این مرکز را دو هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: مرکز سعدی شناسی شیراز به عنوان پایگاه اصلی سعدی شناسی جهان با هدف ارائه خدمات به پژوهشگران، محققین داخلی و خارجی در زمینه سعدی شناسی راه اندازی می شود و با توجه به اینکه کتابهای موجود در کتابخانه این مرکز از تخصصی ترین کتابهای موجود در زمینه سعدی پژوهی و سعدی شناسی و به زبانهای زنده دنیا است در بعد وسیعی به مخاطبان مختلف خود در شناسایی آثار و شخصیت سعدی شیراز  ارائه  آموزش و خدمات می کند. 

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس افزود: ساختمانی که به عنوان مرکز سعدی شناسی احداث می گردد مشتمل بر سالن آمفی تاتر تخصصی ، کتابخانه تخصصی سعدی شناسی، سالن نمایشگاه، بخش اداری مرکز و محل برگزاری کلاسهای آموزشی خواهد بود که با اعتباری حدود 20 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

سوداگران تصریح کرد: پروژه مذکور در حال حاضر با تحقق یافتن 300 میلیون تومان از این اعتبارات در مرحله خاکبرداری قرار دارد و پیش بینی می گردد تا اردیبهشت ماه سال 89 همزمان با یاد روز سعدی نیز به مرحله بهره برداری برسد.

کد مطلب 739809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها