مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- "جان بولتون" معاون وزير امور خارجه آمريكا بارديگر مدعي شد كه ايران به فعاليت هاي هسته اي غيرمتعارف پرداخته و درصدد توليد سلاح هسته اي است.

- اخضر ابراهيمي نماينده ويژه سازمان ملل عراق براي تسريع در روند بازسازي و برقراري امنيت در عراق برگزاري يك "كنفراس ملي" راضروري ارزيابي كرد.

- معمر قذافي رهبر ليبي در ديدار با رومانو پرودي رئيس كميسيون اتحاتديه اروپايي خواستار تحكيم روابط ليبي و اين اتحاديه شد.

- به دنبال وقوع انفجارهاي شب گذشته در دمشق پايتخت سوريه حداقل چهار نفر كشته و شمار ديگري زخمي شدند.



- كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در ديدار با همتاي قطري خود گفت: " پوشش خبري شبكه الجزيره در عراق به مناسبات كشورش با قطر بر مي گردد."

- يكي از مسئولين بلند پايه القاعده نقش اين شبكه را در انفجارهاي هفته گذشته عربستان عليرغم شواهد موجود رد كرد.

- " جيان فرانكو فيني" معاون نخست وزير ايتاليا پس از ديدار با " دونالد رامسفلد" وزير دفاع آمريكا خواستار تصويب قطعنامه جديد سازمان ملل در خصوص اعزام نيروي نظامي به عراق شد.

- " خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو" نخست وزير جديد اسپانيا ضمن تاكيد مجدد بر اشتباه بودن جنگ عراق اعلام كرد نيروهاي نظامي اين كشور تا 27 ماه مي از عراق خارج مي شوند.