مهمترین اصل در نوسازی بافت فرهنگی شیراز حفظ هویت آن است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی در مراسم بازدید از منطقه بافت تاریخی و فرهنگی شیراز و بررسی فعالیتهای در حال اجرای شهرداری این منطقه افزود: بدنه سازی بافت تاریخی، نوسازی معابر، آسفالت کوچه های کم عرض در بافت قدیم در راستای بهسازی این محدوده در صورتیکه منطبق با فرهنگ معماری اصیل و سنتی ما باشد شایسته و قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به نزدیکی به ایام بارندگی نسبت به لزوم توجه به جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در این منطقه به منظور جلوگیری ازآسیب رسانی و تخریب منازل مسکونی به وسیله رطوبت ناشی از آن تاکید کرد.

شهردار شیراز همچنین با حضور در بارگاه حضرت سید علاالدین حسین(ع)ضمن بررسی مشکلات موجود در اطراف این مکان زیارتی، از احداث یک پارکینگ مسطح موقت با هماهنگی و همکاری تولیت این حرم شریف به منظور تامین رفاه حال زائران خبر داد و افزود: در نظر داریم معبر جدیدی نیز در این منطقه جنب حرم بارگاه سید علاالدین حسین(ع) به منظور دسترسی مستقیم به آن احداث شود که از خیابان لطفعلی خان زند به این مکان منتهی خواهد شد.