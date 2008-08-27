فیلم "هامون" در "سینمای پویا"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "سینمای پویا" با اخباری کوتاه از سینمای ایران و تازه‌های تولید، حکایت یک ماه سینمای ایران، درگذشتگان، چهره‌ها و حرف‌های عزت‌الله انتظامی از راز ماندگاری‌اش آغاز می‌شود.

گزارشی درباره ساخت تله فیلم، مروری بر مجموعه‌های ماه رمضانی سیما، همراه با امیرشهاب رضویان و "مینای شهر خاموش"، گفتگو با محمدعلی باشه‌آهنگر، درباره فیلم "سربلند" و یادنامه زنده‌یاد خسرو شکیبایی در ادامه آمده با مطالبی چون مرور آثار، مقدمه‌ای درباره بازی‌های وی، خاطره‌های پراکنده، چند یادداشت و مطلب تحلیلی و ...

پرونده‌ای برای بازی‌های کامپیوتری با گزارشی درباره کسب درآمد کمپانی‌های فیلمسازی، گفتگو با شادمهر راستین درباره فیلمنامه‌نویسی بازی‌های کامپیوتری، انتقام قاجاری به روایت بازی کامپیوتری، غلبه بازی بر دی‌وی‌دی در سال 2007، اخبار نمایش خانگی، نقد فیلم‌های "دیوار"، فرزند خاک" و "مینای شهر خاموش" و یادداشتی از احمد امینی درباره پرویز پورحسینی در بخشی دیگر از مطالب این شماره منعکس شده است.

بخش سینمای جهان نیز می‌پردازد به اخبار فیلم‌های روز جهان، تاریخ‌نگاری حضور هفتاد ساله بتمن در سینما و تلویزیون، گفتگو با کریستوفر نولان کارگردان "شوالیه تاریکی"، گفتگو با کریستین بیل بازیگر بتمن، روانکاوی شخصیت‌های فانتزی، بهترین و بدترین پایان‌بندی در سینما به روایت نویسندگان تایمز، در ستایش یوسف شاهین کارگردان درگذشته مصر و ...

هفتمین شماره ماهنامه "سینمای پویا" ویژه شهریورماه 87 با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا باباگلی و سردبیری شاهین امین در 100 صفحه به قیمت 1500 تومان منتشر شده است.