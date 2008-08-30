افزایش پهنای باند در کشور / آمادگی برای مقابله با تحریمهای اینترنتی

عبدالمجید ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تلاش گسترده با هدف افزایش پهنای باند کشور با بهره گیری از دانش نیروهای بومی در حال جریان است تا بتوان در مدت مدت کوتاهی در آینده به میزان بیش از 3 هزار مگابیت بر پهنای اینترنت کل کشور اضافه کرد.

وی در خصوص بحث تحریم در حوزه اینترنت نیز گفت: احتمال وقوع این رخداد بسیار ضعیف است اما امکان آن وجود دارد با این حال برخی تدارک لازم با هدف بهره گیری از شبکه های داخلی صورت گرفته یا خواهد گرفت.

ریاضی ادامه داد: کمتر پیش آمده ارتباط تلفنی و یا اینترنتی میان کشورها و یا شبکه های داخلی آنها دست خوش تحریم شود به گونه ای که در بدترین شرایط پدید آمده در گذشته نیز کشوری با تحریم تلفنی مواجه نشده است، البته شبکه داخلی کشور در صورت وقوع این موضوع فعال خواهد بود.

معاون فناوری وزیر ارتباطات در خصوص شبکه ملی اینترنت و وضعیت آن در حال حاضر نیز افزود: شبکه ملی اینترنت شبکه ای است که کل کشور را پوشش می دهد و شامل ساختارهای متعددی است که در بخشی از آن با بهره گیری از یک شبکه پشتیبانی، ارتباط پایدار و وسیعی میان استانهای کشور برقرار می شود.