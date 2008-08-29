محمد مهدی بحرینی در گفتگو با مهر گفت: پیش بینی می شود در سال جاری معادل 22 میلیون و 700 هزار تن سبزی و صیفی در کشور تولید شود، این در حالی است که نیاز مصرف جامعه سالانه بالغ بر 18 میلیون تن است.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با توجه به حدود 4 میلیون تن مازاد تولید سبزی و صیفی در کشور برای تامین نیاز بازار ماه مبارک رمضان مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تنظیم قیمت محصولات سبزی و صیفی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست افزود: نوسانات قیمت سبزی و صیفی در بازار به دلیل مشکلات حمل و نقل و یا تحویل آن از سوی استانها در برخی مواقع است، اما به هر حال تنظیم قیمتها به ویژه در ماه مبارک باید از سوی دستگاه متولی صورت گیرد.

بحرینی سطح زیر کشت محصولات سبزی وصیفی را معادل 820 هزارهکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود درسال زراعی جاری، بالغ بر5 میلیون تن سیب زمینی و معادل دو میلیون و400 هزار تن پیاز و 5 میلیون و 250 هزار تن گوجه فرنگی در کشور تولید شود.