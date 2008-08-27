به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل در مراسم رونمایی از جلد دوازدهم دانشنامه جهان اسلام با اشاره به اینکه انتشار هر جلد از این دانشنامه یک سال طول می‌کشد اظهار داشت: این دانشنامه دارای 10 هزار صفحه مطلب دایره المعارفی است که اگر انضباط در آن حاکم شود ممکن است به 40 جلد و بیشتر نیز برسد.

وی با بیان اینکه 28 جلد از این دایره المعارف باقی مانده است و 28 سال دیگر نیز زمان لازم است تا این دایره المعارف کامل شود، تصریح کرد: کسانی که جلد اول را خریده‌اند ممکن است عمرشان کفاف جلد آخر را ندهد و یا اگر بخواهیم 28 سال دیگر صبر کنیم تا این دایره المعارف به اتمام برسد ممکن است جلد اول فراموش شود از این رو در دوره‌ای که یک نسل می تواند کار علمی انجام دهد باید این دانشنامه به اتمام برسد.

حداد عادل با تأکید بر اینکه غیر از روشهای کیفی باید نیروهای بنیاد را نیز زیاد کنیم یادآور شد: با تغییرات مدیریتی و شیوه کار تنها 10 یا 20 درصد می‌توان به این مجموعه اضافه کرد بنابراین این امر نیاز به تعداد بیشتری از کارشناسان و متخصصان دارد تا با حضور این تعداد کار دنبال شود.

وی با بیان اینکه در نظر داریم دو بنیاد با دو گروه کاری و دو گروه جغرافیا و گروههای دیگر نیز تاسیس کنیم یادآور شد: ساختمان دیگر بنیاد قرار است در تپه‌های عباس آباد کنار کتابخانه ملی، باغ کتاب و کنار فرهنگستانها و چندین موزه با متراژ 8 هزار متر با همکاری شهرداری افتتاح شود.