۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

۱۵‬هزار دستگاه خودرو در اختیار فرهنگیان کشور قرار می‌گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون گروه صنعتی ایران خودرو گفت: ‪ تا پایان امسال ۱۵‬هزار دستگاه خودرو در اختیار فرهنگیان کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر سرائی نیا بعد از ظهر امروز در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ‪ تا پایان امسال ۱۵‬هزار دستگاه خودرو در اختیار فرهنگیان کشور قرار می‌گیرد، اظهار داشت: در قالب این طرح در مرحله نخست انواع خودروهای ایران خودرو به فرهنگیان استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی واگذار می شود.

سرائی نیا با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، گفت: شرکت ایران خودرو در این رابطه همکاریهای خوبی با دولت داشته است که در همین راستا‪ ۱۱۰‬هزار دستگاه خودروی تاکسی توسط شرکت ایران خودرو برای حمل و نقل عمومی کشور تولید شد.

سرایی نیا اظهار داشت: در حال حاضر ‪ ۵۶‬درصد بازار فروش خودرو کشور در اختیار شرکت ایران خودرو است.

وی با اشاره به موفقیتهای ایران خودرو در صنعت خودروسازی کشور خاطر نشان کرد: این شرکت بین ‪ ۱۰۰‬شرکت بزرگ صنعتی خودرو ساز کشور از نظر فروش هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

 

