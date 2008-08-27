به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر سرائی نیا بعد از ظهر امروز در حاشیه هشتمین نمایشگاه بینالمللی خودرو و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تا پایان امسال ۱۵هزار دستگاه خودرو در اختیار فرهنگیان کشور قرار میگیرد، اظهار داشت: در قالب این طرح در مرحله نخست انواع خودروهای ایران خودرو به فرهنگیان استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی واگذار می شود.
سرائی نیا با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، گفت: شرکت ایران خودرو در این رابطه همکاریهای خوبی با دولت داشته است که در همین راستا ۱۱۰هزار دستگاه خودروی تاکسی توسط شرکت ایران خودرو برای حمل و نقل عمومی کشور تولید شد.
سرایی نیا اظهار داشت: در حال حاضر ۵۶درصد بازار فروش خودرو کشور در اختیار شرکت ایران خودرو است.
وی با اشاره به موفقیتهای ایران خودرو در صنعت خودروسازی کشور خاطر نشان کرد: این شرکت بین ۱۰۰شرکت بزرگ صنعتی خودرو ساز کشور از نظر فروش هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
نظر شما